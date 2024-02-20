ختم القران في شهر رمضان 2024.. جدول بسيط لـ30 يوما

إنَّ تلاوة القرآن من الغلاف إلى الغلاف هو هدف الكثير منا، وخاصة ختم القرآن في شهر رمضان 2024 ففي نهاية المطاف، نزل القرآن في هذا الشهر المبارك وهو نقطة محورية للمسلمين. قال النبي محمد صلي الله عليه وسلم: «لن ترجع إلى الله بشيء أفضل مما جاء منه، أي القرآن». وقال تعالى: «شهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِالنِّنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (سورة البقرة، 2: 185).

ختم القران في شهر رمضان 2024

مع وجود ثلاثين يومًا مباركًا في الشهر، فإن ختم القرآن في شهر رمضان 2024 هو هدف مشترك يسعى الكثير منا لتحقيقه، ففي بعض السنوات، نحقق ذلك، وفي البعض الآخر نفقد الزخم في منتصف الطريق، ويبدأ الإرهاق، وأحيانًا يكون هناك الكثير مما يحدث، ولكن إن شاء الله هناك أجر حتى على النية.

"الدستور" تقدم لك بعض النصائح المجربة والمختبرة التي قد تساعدك في ختم القرآن في شهر رمضان 2024.

طريقة ختم القران في 30 يوم

1. صفحتان قبل الصلاة وصفحتان بعدها

إنها بداية شهر رمضان، وقد يتساءل البعض منا عن عدد صفحات القرآن التي يجب قراءتها في اليوم حتى تنتهي خلال شهر رمضان. لذلك دعونا نقسمها.

وعلينا أن نعرف أن كل قرآن يبلغ طوله حوالي 600 صفحة. اقسم ذلك على 30 (يومًا في رمضان)، ويصلك إلى 20 صفحة في اليوم. الحيلة هي أن تقرأ صفحتين فقط قبل الصلاة وصفحتين بعد الصلاة.

إذا واجهت ظروفًا تمنعك من القيام بذلك، فقد يكون ذلك قبل 4 صفحات، أو 4 صفحات بعد ذلك، أو في أي وقت آخر تكون فيه متفرغًا، والأهم هو قراءة 20 صفحة في اليوم الواحد. بحيث يمكن إكمال 600 صفحة في شهر واحد (30 يومًا).

2. جزء أو فصل واحد في اليوم

هناك طريقة أخرى لرؤيتها وهي إكمال جزء واحد في اليوم، بما أن القرآن يحتوي على 30 جزءًا، فستنتهي من القرآن الكريم بأكمله بحلول نهاية شهر رمضان الثلاثين يومًا.

الأمر مختلف قليلاً إذا كنت تريد قراءته عدة مرات في الشهر. مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، أو حتى أكثر من ذلك، بالطبع عليك قراءة المزيد من الصفحات في اليوم الواحد.

باختصار، إذا كنت تريد ختم القرآن مرة واحدة على الأقل في الشهر، فعليك إكمال جزء واحد في اليوم.

طريقة ختم القران في 10 أيام

إذا أردت أن تختم قراءة القرآن مرتين، فستحتاج إلى جزءين في اليوم. إذا أردت ختم القرآن ثلاث مرات، فهذا يعني أنك بحاجة إلى قراءة ثلاثة أجزاء في اليوم. وما إلى ذلك وهلم جرا.

3. طريقة عدد الآيات

إذا كنا نهدف إلى قراءة جزء واحد في اليوم (لختم القرآن مرة واحدة في رمضان)، فيمكننا تسهيل الأمور عن طريق تقسيم القراءة حسب عدد الآيات. على سبيل المثال، الجزء الأول، المكون من 286 آية في سورة الفاتحة والبقرة، يمكن تقسيمه إلى خمسة أوقات صلاة.

جدول ختم القران في 30 يوم

دعنا نقول فقط أن سورة الفاتحة قد حفظت عن ظهر قلب. ثم إن آيات سورة البقرة وعددها 141 آية مقسمة إلى خمس أوقات صلاة، أي 28 آية لكل صلاة.

ولتسهيل الأمر، يمكن تقسيم الآيات الـ 28 إلى 2، إلى 14 آية لكل منها (قبل الصلاة وبعدها). فقبل ​​الفجر نقرأ 14 آية، وبعد صلاة الفجر نقرأ 14 آية مرة أخرى. وهكذا حتى وقت العشاء.