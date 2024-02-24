مسلسلات شهر رمضان 2024| قصة عتبات البهجة لـ يحيي الفخراني

يعود الفنان القدير يحيى الفخراني من جديد لجمهوره في مسلسل “عتبات البهجة”، والذي من المتوقع أن يعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وسيعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات شهر رمضان 2024

ومسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم يحيي الفخراني هو مسلسل مأخوذ من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وهو الأمر الذي يعطي القصة حبكة درامية خاصة، إذ أن الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد تتميز كتاباته بتقديم قصصًا مشوقة مليئة بالدهشة في الأعمال الأدبية، وهو الأمر الذي دفع صناع الدراما إلى الاستعانة بعمله “عتبات البهجة” لتقديمه على شاشة التلفزيون في عمل درامي مختلف وجديد.

قصة مسلسل عتبات البهجة

وتدور قصة مسلسل "عتبات البهجة" حول قصة حياة بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان يحيي الفخراني، وهو رجل في الخمسينيات من عمره كان يعمل في وظيفة حكومية كـوكيل وزارة الصناعة السابق وقد أحيل على المعاش ويعاني من الوحدة وذلك بعد وفاة زوجته مع تقدمه في العمر.

مسلسلات شهر رمضان 2024

ومسلسل "عتبات البهجة" يناقش بطريقة فكاهية ومرحة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، ويظهر في المسلسل "بهجت"، ويظهر “بهجت” بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الأباء والأبناء.

ولكن ومع ذلك تتوطد علاقة بهجت بأحفاده كثيرًا ومن ثم تقود في النهاية إلى أمر لم يكن متوقع، وهو الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج جديد باسم "عتبات البهجة"، ويقدم المسلسل تفاصيل ما يدور في هذا البرنامج، ومسلسل "عتبات البهجة" ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض في15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشارك النجم يحيي الفخراني العديد من النجوم وهما كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

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