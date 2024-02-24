السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لجميع موظفى الدولة.. تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، منذ أقل من شهرين قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين فى الوزرات والهيئات والمصالح الحكومية، حيث قرر أن يكون الحد الأدنى 6000 جنيه، إضافة لزيادة المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه ليستفيد منها ما يقرب من 13 مليون موظف ومستفيد من المعاشات .

ولذا نجد أن السؤال حول تبكير معاشات مارس 2024 والزيادة المرتقبة من أهم المواضيع التى يبحث عنها المواطنون خلال هذه الأيام.

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تبكير رواتب شهر مارس 2024؟

وعن تبكير مرتبات مارس 2024 حتى اللحظة لم تتخذ وزارة المالية أى قرار بخصوص هذا الشأن، ومن المتعارف عليه أن الوزارة تنشر أى قرار تتخذه من خلال موقعها الإلكترونى أو من خلال النشر على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، وبالتالى سوف يتم صرف مرتبات مارس مضافا إليها الزيادة الجديدة التى قررها الرئيس فى موعد صرف المرتبات الطبيعى، والذى يبدأ من يوم 21 من نهاية كل شهر حسب ما هو متعارف عليه:

موعد صرف مرتبات شهر مارس

جدول مواعيد صرف رواتب شهر مارس مضافا إليها الزيادة الجديدة:

يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، بداية من يوم الخميس 21 مارس 2024، وتستمر عملية الصرف حتى خمسة أيام، ثم يبدأ صرف المتأخرات للموظفين:

موعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة 15%

قبل رمضان.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024

 

الخميس 21 مارس ..اليوم الأول للصرف 

الخميس 21 مارس 2024 أول أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

الأحد 24 مارس ..اليوم الثانى للصرف 

الأحد 24 مارس 2024 ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

الإثنين 25 مارس ..اليوم الثالث للصرف

الإثنين 25 مارس 2024 ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

الثلاثاء 26 مارس ..اليوم الرابع للصرف 

الثلاثاء 26 مارس 2024 رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

الأربعاء 27 مارس ..اليوم الخامس للصرف 

الأربعاء 27 مارس 2024 خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

مرتبات شهر فبراير الحالى 2024 

وعلى صعيد متصل بدأت وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر فبراير بداية من يوم الخميس 22 فبراير 2024 لجميع العاملين والموظفين فى الوزارات والهيئات والمصالح  التابعة للدولة، ويستمر ذلك لمدة خمسة أيام، حسب التقرير الذى نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكترونى وصفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منذ أيام.

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