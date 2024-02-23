يشغل بال المستفيدين من المعاشات مع قرب بداية شهر مارس معرفة موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة عبر جوجل، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم في عام 2024، وهل سوف تطبق قرارات الزيادة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضمن الحزمة الاجتماعية.

قبل رمضان.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وأماكن صرف المعاشات.

هل هناك زيادة جديدة تصرف لشهر مارس 2024؟

وعن صرف معاشات شهر مارس لعام 2024، كان آخر قرار للقيام بزيادة المعاشات صدر خلال شهر فبراير 2024 الحالى، عقب أن قرر الرئيس السيسي الكثير من القرارات المهمة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين وهى:

15 % زيادة في المعاشات لعدد 13 مليون مواطن، وتكون بتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه.

15 % زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» ويكون بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لكي تصبح الزيادة في سنة 55% من قيمة المعاش، وستخصيص مبلغ 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» بالعام المالي 2024 /2025.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

صرحت الهيئة القومية المصرية للتأمينات الاجتماعية عن ميعاد صرف معاشات شهر مارس لعام 2024، فمن المقرر القيام ببدء صرف معاشات مارس 2024 خلال اليوم الأول من شهر مارس.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024

البريد المصري. منافذ شركة فوري. فروع بنك ناصر الاجتماعي. بنوك القرى. ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM. البنوك التجارية. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

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