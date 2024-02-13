الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد توقيع العقود.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب الوطني

حسام حسن خلال توقيع
حسام حسن خلال توقيع العقد

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة قيمة عقود الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، وذلك بعد توقيع العقود بشكل رسمي.

أكد المصدر أن إجمالي رواتب الجهاز الفنى للفراعنة لا يتجاوز 20% من راتب الجهاز الفنى السابق للفراعنة بقيادة البرتغالى روى فيتوريا.

وشدد المصدر على أن حسام حسن يحصل على مليون جنيه كراتب شهري مع الفراعنة و500 ألف جنيه لشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب و400 ألف لطارق سليمان المدرب العام، في حين يحصل المدرب المساعد على 250 ألف جنيه.

وشدد المصدر على أن العميد لم يشترط الحصول على تلك المبالغ، إنما تم رصدها من قبل الجبلاية وفقًا لنظام الهيكلة المعمول به داخل المنتخبات الوطنى ولم يعترض حسام حسن على أى شىء.

ووقع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر ، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات و آمال الجماهير المصرية .

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب وذلك في الثانية ظهر الخميس 15 فبراير بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يستهل العميد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مشواره مع الفراعنة كمدير فني للفريق من خلال خوض البطولة الودية التي تستضيفها الإمارات في مارس المقبل.

وتضم البطولة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وستكون أولى مباريات منتخب مصر القادمة يوم 22 مارس 2024 فى الدورة الودية .

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