الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. اتحاد الكرة يوقع مع حسام وإبراهيم حسن عقود تدريب منتخب مصر

حسام حسن وإبراهيم
حسام حسن وإبراهيم حسن وجمال علام

وقع مجلس إدارة  اتحاد الكرة برئاسة  جمال علام عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في الثانية ظهر الخميس 15 فبراير بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مباريات منتخب مصر القادمة تحت قيادة حسام حسن

يستهل العميد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مشواره مع الفراعنة كمدير فني للفريق من خلال خوض البطولة الودية التي تستضيفها الإمارات في مارس المقبل.

وتضم البطولة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وستكون أولى مباريات منتخب مصر القادمة يوم 22 مارس 2024.

وفي حال تخطي منتخب مصر تلك المباراة سيخوض المباراة النهائية يوم 26 مارس.

 

 

 

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

يستأنف منتخب مصر مواجهات في تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة بوركينا فاسو يوم 3 يونيو 2024.

قبل أن يخرج يوم 10 يونيو لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

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