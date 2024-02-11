مخطط أحمال برازيلى ينضم إلى جهاز منتخب مصر

توصل إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر مع اتحاد الكرة على استقدام مخطط أحمال برازيلي في جهاز منتخب مصر الجديد، بناء على طلب حسام حسن المدير الفني الجديد للفراعنة.

وتم الاتفاق على استقدم البرازيلي مانويل باريونويفو الذي سبق وعمل مع التوأم حسام وإبراهيم حسن في منتخب الأردن من قبل.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة الثالثة عصر الأربعاء المقبل موعدًا للمؤتمر الصحفى؛ لإعلان تنصيب حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة، خلفا لروى فيتوريا على أن يقام المؤتمر الصحفى بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا تنسيقيا مع حسام حسن، الثلاثاء المقبل، للاتفاق على جميع الأمور التعاقدية قبل المؤتمر الصحفي الذي يعقده المدير الفني الأربعاء المقبل للكشف عن جهازه المعاون.

في السياق، تواجد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

ولبى حسام حسن، مدرب منتخبنا الوطني، دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل حضور المباراة النهائية، وذلك بعدما تواجد في مؤتمر أساطير القارة السمراء، والذي جمع نجوم القارة السابقين الفائزين ببطولة كأس أمم إفريقيا على مر التاريخ.

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