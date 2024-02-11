الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسام حسن في المدرجات لمتابعة نهائي كأس الأمم 2024

حسام حسن
حسام حسن

تواجد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

ولبّى العميد مدرب منتخبنا الوطني دعوة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، من أجل حضور المباراة النهائية، وذلك بعدما تواجد في مؤتمر أساطير القارة السمراء، والذي جمع نجوم القارة السابقين الفائزين ببطولة كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

وأعلن اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته من منصبه بعد وداع الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من الدور ثمن النهائي.

وتقام مباراة كوت ديفوار ونيجيريا على ملعب “الحسن واتارا” في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بنهائي كأس الأمم الأفريقية.

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