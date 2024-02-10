حسام حسن: بطولة 98 الأصعب فى تاريخ الفراعنة.. وأسعى لتحقيق أشياء إيجابية

تحدث حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن مشاركته مع الفراعنة كلاعب في 7 نسخ من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتحقيقه 3 ألقاب من النسخ السبع.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي لأساطير إفريقيا الذي أقيم مساء اليوم: "القارة الإفريقية تمتلك لاعبين كبارًا ولديهم تأثير كبير على الكرة الأوروبية في السنوات الماضية، وأتمنى المزيد من التقدم للقارة السمراء".

وأضاف: "كنت محظوظًا للغاية بكوني وُلدت في بلد كبير مثل مصر، وكان لي شرف المشاركة في 7 بطولات كأس أمم إفريقيا حققت منها 3 ألقاب، وكان شعورًا مختلفًا أن أتوج باللقب رفقة أجيال مختلفة".

وتابع: "كنت محظوظًا أيضًا بالمشاركة في سن الـ40 عامًا بكأس الأمم الإفريقية 2006 وأن أُنهي مشواري الدولي كقائد لمنتخب مصر".

وعن مشاركته في نسخة 1998، قال "كانت النسخة الأصعب في مسيرتي، فقد كان منتخب مصر يضم عناصر جديدة والجميع رأى أنه سيكون من الصعب أن نتوج بهذا اللقب، وخضنا مباراة نهائية صعبة ضد خصم قوي وعنيد وهو منتخب جنوب أفريقيا لكننا حققنا المفاجأة وحصدنا البطولة".

وتطرق للحديث عن توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر، قائلًا "أسعى إلى تحقيق أشياء إيجابية الفترة القادمة مع منتخب مصر".

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