الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على مباريات منتخب مصر القادمة تحت قيادة حسام حسن

منتخب مصر
منتخب مصر

تنتظر الجماهير المصرية مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة بعد وداع الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية في الدور ثمن النهائي.

مباريات منتخب مصر القادمة تحت قيادة حسام حسن

يستهل العميد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مشواره مع الفراعنة كمدير فني للفريق من خلال خوض البطولة الودية التي تستضيفها الإمارات في مارس المقبل.

وتضم البطولة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وستكون أولى مباريات منتخب مصر القادمة يوم 22 مارس 2024.

وفي حال تخطي منتخب مصر تلك المباراة سيخوض المباراة النهائية يوم 26 مارس.

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مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

يستأنف منتخب مصر مواجهات في تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة بوركينا فاسو يوم 3 يونيو 2024.

قبل أن يخرج يوم 10 يونيو لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

اجتماع تنسيقي بين مجلس إدارة اتحاد الكرة وجهاز المنتخب استعدادا للدورة الودية بالإمارات

وفي السياق ذاته، عقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا تنسيقيا مع إبراهيم حسن مدير المنتخب في حضور اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوى المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووليد بدر مدير إداري المنتخب، للتنسيق لمعسكر المنتخب في شهر مارس المقبل خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس، والذي يقام بالإمارات ويشهد مشاركة منتخب مصر في دورة ودية تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفراعنة، خلفا للبرتغالى روى فيتوريا الذى تمت إقالته من منصبه على خلفية الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

وينتظر أن اتحاد الكرة قرار حسام حسن بشأن تحديد مدربين مساعدين فى الجهاز المعاون له، حتى يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الجهاز الفنى الجديد للفراعنة.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى منتصف الأسبوع المقبل، يتم خلاله تقديم الجهاز الفنى بالكامل والكشف عن مدة التعاقد وتفاصيله.

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وأبلغ حسام حسن مسئولى الجبلاية بتواجد شقيقه ابراهيم حسن فى منصب مدير المنتخب، وطارق سليمان فى منصب المدرب العام وسعفان الصغير مدربا للحراس ووليد بدر إدارى.

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