آخرهم حسام حسن.. تاريخ طويل للمدرب الوطني مع منتخب مصر

جاء قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بمثابة تحد جديد للمدربين الوطنيين فى تاريخ الفراعنة.

تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى

وبات حسام حسن هو المدرب الوطنى رقم 18 فى تاريخ منتخب مصر، فى تجربة جديدة عنوانها منح الفرص للمدرب الوطنى، فى ظل الإخفاقات المستمرة للمدربين الأجانب.

وأعلن اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى، خلفا للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى الذى تمت إقالته من منصبه بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا 2023 المقامة حاليًا فى كوت ديفوار، عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بضربات الجزاء الترجيحية.

تاريخ المدربين الوطنيين فى حياة الفراعنة

التقرير التالى يرصيد تاريخ المدربين الوطنيين فى حياة الفراعنة:

وجاء 16 مدربا وطنيا قادوا المنتخب الأول قبل إيهاب جلال وهم كالتالي:

حسين حجازي

يعد حسين حجازى هو اول مدير فنى وطنى فى تاريخ الفراعنة، وأحد رموز الكرة المصرية، حيث عين مديرا فنيا للمنتخب الوطني لمدة 4 سنوات في الفترة ما بين 1920 إلى 1924.

توفيق عبدالله

بعد عدة تجارب مع المدربين الأجانب، عادت النغمة من جديد للإستعانة بالمدرب الوطنى، من خلال أحد نجوم الكرة المصرية توفيق عبدالله الذى تولى قيادة منتخب مصر في الفترة من 1940 إلى 1944، ولم يحقق أى نجاحات تذكر.

مراد فهمي

يعتبر مراد فهم أول مدرب مصري ينجح في تحقيق بطولة، حيث تولى قيادة الفراعنة في الفترة من 1955 وحتى 1957 وهي الفترة التي شهدت إقامة أول بطولة أمم أفريقيا فاز بلقبها المنتخب المصري.

محمد الجندي وحنفي بسطان

بعد رحيل مراد فهم عن قيادة الفراعنة تم اسناد المهمة للثنائى محمد الجندى وحنفى بسطان، حيث تولى الثنائى تدريب منتخب مصر عام 1958، فى تجربة بدت غريبة فى ذاك الوقت، لكنهما رحلا سريعا حيث لجأ الاتحاد المصرى لكرة القدم وقتها للمدرسة المجرية.

فؤاد أحمد صدقي

بعد فترة طويلة من الاعتماد على المدرسة المجرية، عاد اتحاد الكرة للاعتماد على المدربين الوطنيين، من خلال فؤاد أحمد صدقي الذى تولى تدريب المنتخب الوطني في عام “1963”، ثم رحل سريعا، وفي 1980 تولى تدريب مصر من جديد لفترة قصيرة أيضا .

صالح الوحش وكمال الصباغ

تولى صالح الوحش تدريب منتخب مصر مرتين عامي 1968و 1982 "الفراعنة" للتأهل الى دورة الالعاب الاولمبية في لوس انجليس بالولايات المتحدة عام 1984.، وخلال فترة توليه المسئولية ورحيله ثم عودته من جديد تم اسناد المهمة لكمال الصباغ أحد أشهر نجوم الكرة المصرية ونجم الاتحاد السكندري السابق الذى تولى تدريب منتخب مصر سنة 1973.

طه إسماعيل

لا زال طه إسماعيل واحد من العلامات المضيئة في الكرة المصرية، عبر تاريخها، حيث تولى قيادة منتخب مصر لأول مرة في عام 1978 لكنه رحل سريعا، وعاد مرة اخرى في عام 1994.

محمود الجوهري

الجميع يعلم تماما فضل أسطورة التدريب محمود الجوهرى على منتخب مصر وعلى الكرة المصرية، حيث تولى قيادة المنتخب الوطني خلال الفترة من 1988 إلى 1990 والتأهل التاريخي لنهائيات كأس العالم “إيطاليا 90”، وبعد انتهاء البطولة رحل الجوهرى عن منصبه ثم عاد مرة أخرى لقيادة الفراعنة، خلال الفترة التى شهدت الفوز ببطولة أمم أفريقيا “بوركينا فاسو 1998، ثم عاد الجوهري لقيادة الفراعنة في ولاية ثالثة، لكنها انتهت بالخروج من أمم أفريقيا 2002 بمالي على يد الكاميرون بدور الثمانية.

محمود سعد ومحسن صالح

تولى محمود سعد المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة مهمة قيادة منتخب مصر بشكل مؤقت في بداية التسعينات ورحل بعد أشهر قليلة، ونفس الأمر كانت الفرصة لتولى محسن صالح نجم الإسماعيلى والأهلى السابق، تدريب المنتخب الوطني في 1995 لفترة قصيرة، وعاد محسن صالح لقيادة الفراعنة لمدة عامين في 2004، انتهت برحيله عن منصبه بعد الخروج من الدور الأول لبطولة أمم افريقيا 2004 فى تونس.

فاروق جعفر ومحمود الخطيب

تولى الثنائى محمود الخطيب وفاروق جعف مهمة تدريب منتخب مصرلفترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أشهر 1996-1997 ولم تحقق مصر معهما أي انجازات، بعدها انتهت التجربة باستقالة الثنائى ووقتها أعاد الخطيب راتبه للجبلاية.

حسن شحاته

كانت حقبة حسن شحاته هى الأفضل فى تاريخ المدربين الوطنيين مع الفراعنة، حيث يعتبر هو صاحب كتابة تاريخ جديد للفراعنة من 2005 وحتى 2011، في أزهى عصور الفراعنة على المستوى الأفريقى، حيث قاد منتخب مصر لتحقيق الثلاثية التاريخية، بالفوز ببطولة أمم أفريقيا 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010، لكن بعد كل ذلك صادفه الفشل في التأهل إلى مونديال 2010، قبل الفشل في التأهل لأمم أفريقيا 2012 ليرحل المعلم من الباب الضيق.

شوقي غريب

بعد فضيحة كوماسى وخسارة الفراعنة 6-1 أمام منتخب غانا فى ذهاب المباراة الفاصلة لمونديال 2014، ورحيل الأمريكى بوب برادلى عن تدريب الفراعنة، ظهر شوقى غريب فى دور المدرب الوطنى المنقذ للفراعنة فى ذلك الوقت، لكنه لم ينجح فى مهمته التى لم تتخطى 11 شهر منذ توليه حتى رحيله بسبب الفشل فى التأهل لبطولة أمم افريقيا 2015.

حسام البدري

بعد فشل الأرجنتينى خافيير أجييرى فى قيادة الفراعنة فى بطولة أمم افريقيا 2019، التى اقيمت فى القاهرة، فى رحلة غير موفقة للمدرب الأجنبى، تم اسناد المهمة لحسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى، واستمر حتى 2021 وحقق نتائج جيدة مع المنتخب ولم يخض أي منافسة على بطولة مجمعة لكنه رحل عن المنتخب بعدما تعرض لحملة انتقادات كبيرة .

إيهاب جلال

ربما كان ايهاب جلال المدير الفنى السابق لمنتخب مصر هو المدرب الوطنى الأسوأ حظًا فى تاريخ المدربين الوطنيين، حيث لم تتجاوز ولايته، بعدما تم تعيينه من قبل مجلس ادارة اتحاد الكرة الحالى برئاسة حيث لم تيتمر ولايته أكثير من ثلاثة أشهر رغم ما قيل عنه خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الاعلام بانه سيضع خارطة لمستقبل الكرة المصرية، حتى تم صدور قرار رحيله بعد رباعية كوريا الجنوبية فى مرمى الفراعنة لدرجة أنه علم بقرار إقالته بعد ساعات قليلة من مغادرة القاهرة قبل خوض هذه المباراة الودية.