الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية فى كأس الأمم الإفريقية

كوت ديفوار
كوت ديفوار

أعلن إيميرسي فاي المدير الفني المؤقت لمنتخب كوت ديفوار، تشكيل الفريق لمواجهة الكونغو الديمقراطية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

منتخب كوت ديفوار نجح في التأهل للدور نصف النهائي، بعد الفوز على مالي بهدفين مقابل هدف.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية فقد تمكن من التأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على  غينيا كوناكري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء تشكيل كوت ديفوار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: ويلفريد سينجو - ويلي بولي - إيفان نديكا - جيسلان كونان

خط الوسط: سيكو فوفانا - ميشيل سيري - فرانك كيسي

خط الهجوم: ماكس جراديل - سيباستيان هالير - سيمون أدينجرا

أما تشكيل الكونغو الديمقراطية الذي أعلن عنه سيباستيان ديسابر فقد جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ليونيل مبازي نزو

خط الدفاع: جيديون كياتينجوا - مبيمبا - أينونجا باكا - أرثر ماسواكو

خط الوسط: تشارلز بيكيل - موتسوسي - يوهان ويسا

خط الهجوم: ميسشاك إليا - سيدريك باكامبو - جايل كاكوتا

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