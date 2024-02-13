سامى قمصان يعتذر عن عدم الانضمام لجهاز حسام حسن

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الرحيل والانضمام للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سامي قمصان اعتذر عن عدم الانضمام للجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جانب إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، خلال الساعات القليلة الماضية، وقبل إعلان المؤتمر الصحفي لتقديم جهاز الفراعنة الجديد غدًا الأربعاء.

وأضاف المصدر أن اعتذار قمصان جاء لصعوبة الرحيل عن الفريق الأول بالنادي الأهلي في الوقت الحالي، لارتباط الفريق بالعديد من الارتباطات المحلية والقارية، وأيضًا لشعوره بالراحة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وأشار المصدر إلى أن مدرب الأهلى أثنى على مكالمة إبراهيم حسن وثقة التوأم في وجوده مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، وأنه سيكون الداعم والمساند لهما خلال فترة توليهما المسئولية.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لـ شباب بلوزداد

من ناحية أخرى، يعود الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها أمس لمدة 24 ساعة وفقًا للبرنامج التدريبي، الذي وضعه مارسيل كولر قبل السفر إلى الجزائر غدًا الأربعاء.

ويواصل الجهاز الفني الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق الأول تدريباته الأخيرة على ملعب مختار التتش قبل إعلان كولر قائمة اللاعبين المسافرة إلى الجزائر قبل مواجهة شباب بلوزداد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

واكتفى اللاعبون بأداء فقرات بدنية مكثفة في الجيم، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب ‏للمباراة، فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، فقرات متنوعة لحراس المرمى على ملعب مختار التتش.‏

الجارحي رئيسًا لبعثة الأهلي إلى الجزائر

وقرر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق ‏المتوجهة إلى الجزائر، غدًا الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، ‏في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كل الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء ‏للجهاز الفني واللاعبين.