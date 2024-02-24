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مصر

موعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة 15%

صرف معاش
صرف معاش

موعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة.. زادت تساؤلات ملايين المواطنين المصريين المتقاعدين، عن مواعيد صرف معاش مارس المقبل بعد إقرار الزيادة وفقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقرار حزمة حماية إجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والأسر غير القادرة، وقبل حلول شهر رمضان المبارك.

موعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض، بعد إرتفاع معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وإكس، عن موعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة، وذلك لملايين المواطنين المصريين من أرباب المعاشات والمتقاعيدين، وفقا للضوابط التى أقرتها هيئة التأمينات الإجتماعية.

موعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة

إضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة القومية للتأمينات والماعشات، موعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة التى قررها الرئيس السيى، بهدف حماية كافة الفئات ومنها أصحاب المعاشات خلال شهر فبراير من العام الجارى، حيث يبلغ عددهم حوالى 13 مليون مواطن يقومون بصرف معاشات بتتطلفة تصل إلى ما يقرب من 74 مليار جنيه بعد لإقرار الزيادة 15% من خلال قرار الحزمة الإجتماعية.

موعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة

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موعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة

موعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة

فى السياق، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، موعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة التى تم إقرارها وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق حزمة حماية إجتماعية، وأيضا أماكن صرف المعاشات لشهر مارس المقبل، ذلك من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى المنتشرة فى ربوع الجكهورية.

كما يتم صرف معاش شهر مارس من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى.

أيضا منافذ فورى وفورى بلاس بأنحاء المحافظات.

ويتم صرف معاشات شهر مارس من خلال البنك الزراعى.

كما يصرف من البنوك العامة والتجارية.. وماكينات الصراف الآلى ATM.

 كما يتم صرف معاش شهر مارس بالزيادة الجديدة من خلال المحافظ الإلكترونية منه فودافون كاش ووى باى.

فى الختام، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، موعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة، وذلك بداية من 1 مارس المقبل، تطبيقا لقرارات الرات الرئيس بزيادة قيمة المعاشات وصرفها قبل شهر رمضان تخفيفا عن المواطنين وتسهيل ن تصريف شئون حياتهم من مسكن وعلاج ومصروفات مختلفة.

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