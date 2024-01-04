الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024 ومود صرف معاش يناير

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024 وموعد صرف معاش يناير عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من المواضيع التى تزاد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية من خلال منشور لها على موقعها الالكتروني نشر منذ فترة سابقة على ، أن الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيه، سيرتفع إلى 1300 جنيه، والحد الأقصى للمعاش هو 8.720 جنيه ويرتفع إلى 10.000 جنيه .

للاستعلام عن المعاش من خلال الرقم القومى لابد من أتباع الخطوات التالية:

الدخول الى موقع هيئة التامينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية

الضغط على "استعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش"

ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك

الضغط على استعلام

المستندات اللازمة للتقديم على المعاشات

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب وأفراد أسرته

نسخة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة

نسخة من شهادة الزواج أو الطلاق في حالة الطلاق

نسخة من شهادة الوفاة للزوج/الزوجة في حالة الوفاة

نسخة من إقرار الوصاية على الأيتام

موعد صرف معاشات يناير 2024

صرحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال منشور لها على موقعها الالكتروني نشر فى وقت سابق ، انه سيتم صرف معاشات شهر يناير 2024 بداية من اليوم الأول لشهر يناير .

جدول صرف معاشات شهر يناير 2024

يومي 1 و2 يناير 2024 :

ميتم صرف معاشات المستحقين الذين يصرفوا اكثر من 1000 جنيه بالزيادة الجديدة

يومي 3 و4 يناير 2024 :

سوف يتم صرف معاشات المستفيدين الذي يحصلون اكثر من 2000 جنيه بالزيادة الجديدة

يومي 5 و6 يناير 2024:

سيتم صرف معاشات المستفيدين الذي يحصلون اكثر من 3000 جنيه بالزيادة الجديدة

يذكر أن المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2023 تنص على إنه تصل قيمة المعاشات سنويا بحد اقصي 15% في يوم 30 يونيو من كل عام