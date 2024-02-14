هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم مارس 2024.. ارتفعت معدلات الاستعلام والبحث بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية من ملايين المواطنين على المعاش، عن موعد صرف الزيادة الجديدة التى صدر قرار بها من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك تخفيفا عن كاهل الملايين من أرباب المعاشات التقاعدية.

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم مارس 2024

إضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض، بعد زيادة معدلات البحث والاستعلام عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي منها فيسبوك واكس وشبكة الإنترنت،عن هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم مارس 2024، بعد إقرارها من رئيس الجمهورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيفا عن كاهل المواطنين وتحسين سبل المعيشة.

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم مارس 2024

كما أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إقرار زيادة قيمة المعاشات التقاعدية لملايين المواطنين، مع صرف زيادة في المعاشات الشهر القادم مارس 2024 بنسبة تصل إلى 15% من القيمة الكلية لمعاش التقاعك تبعا للقرار الأخير الصادر من الرئيس.

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم مارس 2024

فى السياق، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر في تقرير تستعرضه " الدستور"، إنه بات من المقرر صرف زيادة المعاشات الشهر القادم مارس من العام الحالي، وذلك بواقع زيادة 15% لما يقرب من 13 مليون مواطن متقاعد في ربوع مصر.

كما أكدت إن هناك زيادة في المعاشات الشهر القادم مارس، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليار جنيه، للحد من تدهور أحوال المعيشة وتحسين أحوال أصحاب المعاشات لدفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وأيضا مصاريف العلاج الشهرية نظرًا لإصابة الكثيرين منهم بأمراض مزمنة.

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم مارس 2024

فى النهاية، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه من المقرر أن تبدأ زيادة المعاشات الجديدة المقدرة بـ15% المقرر صرفها لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، من الشهر المقبل مارس 2024، بعد التساؤلات حول وجود زيادة في المعاشات الشهر القادم مارس 2024.

فى الختام، أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية صرف زيادة المعاشات لجميع المستحكين بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادتها.

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