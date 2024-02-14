تأمين إصابات العمل والمرض.. أهم مميزات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه وفقا لنص المادة (3) من القانون 148 لسنة 2019 يشمل نظام التأمينات الاجتماعية العديد من المميزات منها تأمين إصابات العمل، المرض، والبطالة.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن صندوق التأمينات المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، ينص على تخصيص حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات​.

وأشارتإالى أن إجراءات الحصول على الخدمة هي:-

​يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

1. المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2. توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

3. الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4. أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

زيادة المعاشات

وتعكف الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، على إعداد قانون لتطبيق الزيادة التى وجهه بها رئيس الجمهورية، لاصحاب المعاشات بنسبة 15%، تمهيدًا لبدء تطبيق زيادة المعاشات فبراير 2024.

وأشارت الهيئة إلى أنه بمجرد الانتهاء من القانون سيتم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، وبدء الصرف بداية من مارس المقبل من خلال 9 آلاف و566 منفذا.

وأوضحت أن تكلفة تبكير المعاشات عن 4 شهور مارس، أبريل، مايو، يوليو تبلغ 22 مليار جنيه تتحملها الهيئة، موضحة أن قيمة المعاشات ارتفعت من 86 مليار جنيه في 2014 إلى 380 مليار في العام المالي 2022 - 2023، ومن المتوقع أن تصل فى العام المالي الحالى لـ400 مليار جنيه.