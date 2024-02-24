السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات شهر رمضان 2024.. آخرها "نور والكوكب السعيد" خريطة مسلسلات المتحدة للأطفال

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

مسلسلات شهر رمضان 2024.. طرحت منصة watch it البوستر الدعائي لمسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 بشكل حصري عبر المنصة وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

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مسلسلات شهر رمضان 2024

وتواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكشف عن خريطتها الدرامية خلال موسم رمضان 2024، وخصصت وجبة درامية مميزة من مسلسلات الأنيميشن للأطفال والكبار أيضًا على غرار السنوات الماضية.

مسلسل نور والكوكب السعيد رمضان 2024

وكشفت المتحدة عن أحدث مفاجآتها الرمضانية من خلال الإعلان عن مسلسل أنيميشن جديد باسم "نور والكوكب السعيد " المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة WATCH IT، وهو عمل جديد يهدف إلى غرس مبادئ إيجابية لدى الأطفال ويتحدث العمل عن كوكب الأرض وكيفية حمايته من المخاطر بالإضافة إلى حث الأطفال على أهمية الزراعة. 

مسلسلات المتحدة للأطفال في رمضان 2024 

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل 2024 وجبة درامية متنوعة للأطفال منها 

مسلسل سر المسجد 

وكشفت منصة watch it عن المسلسل الجديد الذي يقدم شخصيات مثل “ياسين وحبيبة” ومغامراتهم لاكتشاف الكثير من التفاصيل حول الصلاة، وسر أحد المساجد، ومواجهته العديد من الأشرار، كما يقدم المسلسل تفاصيل مميزة بأسلوب مبسط عن أهمية الصلاة وتعليمها للأطفال.

مسلسلات شهر رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل سر المسجد  حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وتعاليم الدين السمحة، كما يقدم حلا لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال في إطار ديني مثل: التنمر والسرقة وغيرهما من المشكلات. 

يأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال شهر رمضان من كل عام. 

مسلسل يحيى وكنوز الموسم الثالث

وكانت منصة WATCH IT الرقمية قد طرحت البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3” والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة ويحمل الجزء الثالث شعار “أرض الحكايات” وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.

ويشارك في الموسم الثالث من مسلسل يحيى وكنوز عدد من الفنانين منهم ريهام عبد الغفور وعصام السقا قصواء الخلالي وعلاء مرسي وآخرون، والإشراف على المحتوى الدرامي للناقدة والكاتبة الصحفية علا الشافعي والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد

المسلسل دخل مراحله النهائية من حيث الكتابة والتصوير حيث تم الانتهاء من تصويره بالكامل ودخل العمل مرحلة التحريك.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات كما قال مؤلف العمل محمد عدلي ان الموسم الثالث يشتبك بشكل واضح مع الحروب الخاصة بالهوية المصرية، حيث إنه طوال الوقت هناك حروب لسرقة الهوية المصرية وسرقة تاريخنا عن طريق أعمال درامية في منصات أو مقالات عالمية أو أوراق بحثية تنشر في مؤتمرات ليس لها أي دلائل تاريخية وغير حقيقية.

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