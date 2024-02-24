السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات شهر رمضان 2024.. بيتر ميمي يطرح بوستر دعائي جديد لـ"الحشاشين"

الحشاشين
الحشاشين

مسلسلات شهر رمضان 2024.. طرح المخرج بيتر ميمي بوستر دعائي جديد لمسلسل" الحشاشين " للنجم كريم عبد العزيز والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

مسلسلات شهر رمضان 2024

وتصدر النجم كريم عبد العزيز بوستر العمل بملابس بيضاء تتناسب والحقبة التي يدور خلالها أحداث المسلسل الذى يعد الأضخم انتاجًا خلال شهر رمضان المقبل 2024. 

ويواصل النجم كريم عبد العزيز وأبطال مسلسل الحشاشين تصوير العمل بشكل مكثف للانتهاء من الحلقات الأخيرة من العمل خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وانتهى النجم كريم عبد العزيز من تصوير 90 % من مشاهد مسلسل الحشاشين. 

كما انتهى المخرج بيتر ميمي من مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل بالتزامن مع تصويره. 

وعلى قدم وساق، يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير الحلقات المتبقية من المسلسل للتفرغ لأعمال المونتاج لتسليم الحلقات بشكل كامل للقنوات العارضة، حيث يعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات شهر رمضان 2024

و يشارك الموسيقار أمين بوحافة فى سباق مسلسلات  رمضان 2024 من خلال مسلسل “الحشاشين” حيث يُقدم الموسيقى التصويرية للمسلسل الأضخم إنتاجيا، والذي يُعرض ضمن سباق دراما رمضان 2024 عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

دور كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين 

ويجسد النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذى يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

 

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

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