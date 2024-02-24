السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صدفة لريهام حجاج

ريهام حجاج
ريهام حجاج

يتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل مسلسل صدفة لريهام حجاج المزمع عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024 حيث من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة شخصية جديدة ومختلفة لم تقدمها من قبل للجمهور وتتعاون ريهام حجاج في مسلسل صدفة للعام الثالث على التوالي مع المخرج سامح عبد العزيز والكاتب أيمن سلامة. 

تفاصيل مسلسل صدفة لريهام حجاج.. رمضان 2024

تفاصيل مسلسل  صدفة لريهام حجاج يعد أحد الأعمال الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل ويواصل أبطال مسلسل صدفة لريهام حجاج تصوير مشاهده بشكل مكثف خلال هذه الفترة للحاق بشهر رمضان المقبل. 

وانتهى المخرج سامح عبد العزيز من مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل بالتزامن مع التصوير بينما أوشك الكاتب والسيناريست أيمن سلامة على الانتهاء من كتابة العمل بالكامل حيث يتبقى له حلقتين للانتهاء من كتابة مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج. 

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

مسلسلات رمضان 2024.. WATCH IT تكشف تفاصيل مسلسل سر المسجد للأطفال

قصة مسلسل صدفة لريهام حجاج 

تدور أحداث مسلسل صدفة لريهام حجاج في إطار اجتماعي كوميدي مشوق وتجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. ترى من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له.

أبطال مسلسل صدفة لريهام حجاج 


يقوم ببطولة مسلسل صدفة لريهام حجاج والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من نجوم الفن وهم:

ريهام حجاج
خالد الصاوي
عصام السقا
سلوى خطاب
رحاب الجمل
فراس سعيد
سليم هاني
هشام منصور
علاء خالد
نور إيهاب
تامر يسري
رشدي الشامي
عبير منير

 

txt

دراما رمضان 2024.. رنا رئيس بالحجاب على بوستر مسلسل "سر إلهي"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم


جوري بكر
رباب ممتاز
إبراهيم طلبة
أحمد أبو زيد
ميار الغيطي
يوسف رأفت
أشجى خالد
كريم ايهاب
وردشان مجدي
شارك في إنتاج هذا المسلسل شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.

 

اقرأ أيضا 

دراما رمضان 2024|كيف ظهرت ريهام حجاج بشكل كوميدى فى برومو "صدفة"؟

تفاصيل مسلسل صدفة لريهام حجاج تفاصيل مسلسل صدفة مسلسل صدفة ريهام حجاج رمضان 2024 قنوات الشركة المتحدة قصة مسلسل صدفة ابطال مسلسل صدفة

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024 |تفاصيل شخصية خالد الصاوي في صدفة

دراما رمضان 2024|كيف ظهرت ريهام حجاج بشكل كوميدى فى برومو "صدفة"؟

التريلر التشويقي.. "watch it" تفاجئ جمهور ريهام حجاج بشخصيتها في "صدفة"

WATCH IT تطرح 7 بوسترت لأبطال مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج (صور)

مسلسلات رمضان 2024| الفنانة ريهام حجاج تنافس بـ"صدفة" ضمن الماراثون

رمضان 2024.. قائمة بأسماء مؤلفى ومخرجى مسلسلات الماراثون الدرامى

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية ريهام حجاج في "صدفة"

دراما رمضان 2024.. ريهام حجاج تواصل تصوير "صدفة"

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

قصة طلاق وراء انسحاب عبدالمنعم مدبولي من"مدرسة الشاغبين"

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس