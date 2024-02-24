مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صدفة لريهام حجاج

يتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل مسلسل صدفة لريهام حجاج المزمع عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024 حيث من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة شخصية جديدة ومختلفة لم تقدمها من قبل للجمهور وتتعاون ريهام حجاج في مسلسل صدفة للعام الثالث على التوالي مع المخرج سامح عبد العزيز والكاتب أيمن سلامة.

تفاصيل مسلسل صدفة لريهام حجاج.. رمضان 2024

تفاصيل مسلسل صدفة لريهام حجاج يعد أحد الأعمال الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل ويواصل أبطال مسلسل صدفة لريهام حجاج تصوير مشاهده بشكل مكثف خلال هذه الفترة للحاق بشهر رمضان المقبل.

وانتهى المخرج سامح عبد العزيز من مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل بالتزامن مع التصوير بينما أوشك الكاتب والسيناريست أيمن سلامة على الانتهاء من كتابة العمل بالكامل حيث يتبقى له حلقتين للانتهاء من كتابة مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج.

قصة مسلسل صدفة لريهام حجاج

تدور أحداث مسلسل صدفة لريهام حجاج في إطار اجتماعي كوميدي مشوق وتجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. ترى من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له.

أبطال مسلسل صدفة لريهام حجاج



يقوم ببطولة مسلسل صدفة لريهام حجاج والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من نجوم الفن وهم:

ريهام حجاج

خالد الصاوي

عصام السقا

سلوى خطاب

رحاب الجمل

فراس سعيد

سليم هاني

هشام منصور

علاء خالد

نور إيهاب

تامر يسري

رشدي الشامي

عبير منير



جوري بكر

رباب ممتاز

إبراهيم طلبة

أحمد أبو زيد

ميار الغيطي

يوسف رأفت

أشجى خالد

كريم ايهاب

وردشان مجدي

شارك في إنتاج هذا المسلسل شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.

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