مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم

يستعد الكثيرون لمتابعة المسلسل الرمضاني الجديد "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024.

والمسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 تدور قصته في إطار من الكوميديا وفيه تخرج الفنانة نيللي كريم عن عباءة المسلسلات التراجيدية التي حققت فيها نجاحصا باهرًا وتميزت بها، لتكرر تجربتها السابقة في المسلسلات الكوميدية التي سبق وأن قدمتها في مسلسل 100 وش وحققت فيها نجاحًا منقطع النظير.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

مسلسل "فراولة" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تدور قصته حول الفتاة "فراولة" التي تنتمي إلى أسرة فقيرة إذ أن والدها يعمل حارس عقار لإحدى عقارات منطقة الزمالك ولكنها تحلم بحياة الثراء والشهرة.

تنجح "فراولة" في هذا الأمر من خلال تتابع أحداث المسلسل، إذ تعمل الفتاة الفقيرة في البداية كقارئة فنجان، وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص يقبلون لاستشارتها حول ما سيحدث لهم في المستقبل موهمة إياهم أن بقدرتها معرفة أمور عن ذلك.

بعد ذلك تعمل "فراولة" كخبيرة طاقة، وهو الأمر الذي يجذب الكثيرين نحوها، ويحقق لها قدرًا أخر من الثراء، ولكن تكون نقطة تحولها عندما تعمل في إحدى شركات الدعايا العالمية، وهو ما يجعلها تحقق بالفعل الثراء، والشهرة التي كانت تتمناهما.

وكان قد تم مؤخرًا الكشف عن البرومو التشويقي والبوستر لمسلسل الفنانة نيللي كريم المرتقب عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 "فراولة"، والذي نال إعجاب الكثير من المتابعين، الذين توقعوا نجاحًا للمسلسل أسوة بمسلسلات النجمة نيللي كريم في الأعوام القادمة.

أبطال مسلسل “فراولة”

ويشارك نيللي كريم بطولة المسلسل عدد من نجوم الكوميديا بينهم شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.

ومسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 يتميز بأنه يأتي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة التي تعتمد نهج الـ15 حلقة مثلها مثل العديد من المسلسلات الأخرى التي ستظهر بقوة هذا العام.