الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024....قصة مسلسل فراولة لـ"نيللي كريم"

بوستر مسلسل فراولة
بوستر مسلسل فراولة

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية وكذا عشاق الفنانة نيللي كريم متابعة مسلسلها الجديد "فراولة" والذي من المرتقب عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

وكان قد تم مؤخرًا الكشف عن البرومو التشويقي والبوستر لمسلسل الفنانة نيللي كريم المرتقب عرضه في رمضان "فراولة" والذي نال إعجاب الكثير من المتابعين، الذين توقعوا نجاحًا للمسلسل أسوة بمسلسلات النجمة نيللي كريم في الأعوام القادمة، وخلاله تحرج نيللي من عباءة المسلسلات التراجيدية لتكرر المسلسلات الكوميدية أسوة بمسلسل 100 وش.

قصة مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

ومسلسل فراولة يدور في إطار كوميدي اجتماعي حول الفتاة فراولة التي تعيش في حياة يغلب عليها الفقر والوضع الاقتصادي المتواضع إذ أن والدها يعمل كحارس إحدى عقارات منطقة الزمالك، ولكنها تحلم بالثراء والشهرة.

تتحقق بالفعل أحلام فراولة من خلال تطور أحداث المسلسل، إذ أنها تعمل في العديد من المجالات حتى تصبح من المشاهير الأثرياء.

تبدأ فراولة في العمل في قراءة الفنجان، موهمة البعض أنها تستطيع اخبارهم بما سيحدث في المستقبل ليصدقها البعض، وتحقق بعض الأموال من خلال هذا الأمر.

ثم تعمل فراولة في مجال علم الطاقة أيضًا الذي يجذب الكثير حولها ويحقق لها ثراءًا، حتى تصل إلى مرحلة ثراء فاحش وذلك عندما تعمل في مبيعات واحدة من كبرى الشركات العالمية.

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أبطال مسلسل فراولة

يشارك نيللي كريم بطولة المسلسل عدد من نجوم الكوميديا بينهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.

مواعيد عرض مسلسل فراولة 

و مسلسل فراولة المقرر عرضه في رمضان القادم 2024 يتميز بأنه يأتي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعتمد نهج الـ15 حلقة مثلها مثل العديد من المسلسلات الأخرى التي ستظهر بقوة هذا العام.

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