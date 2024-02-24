ريهام حجاج وسامح عبد العزيز مع "صدفة " في ابو رواش (صور)

يعكف المخرج سامح عبد العزيز حاليا علي تصوير مشاهد الديكور الرئيسي لمسلسل " صدفة " في منطقة أبو رواش وهو منزل " ميس صدفة " التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج والمنطقة الشعبية التي تدور فيها أغلب أحداث المسلسل كما وضع جدولا زمنيا للانتهاء من تصويرها حتي يتمكن من تقفيل الحلقات الاولي للمسلسل والذي يعرض خلال شهر رمضان على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صدفة رمضان 2024

مسلسل صدفة رمضان 2024

وانتهي المخرج سامح عبد العزيز من تصوير كل المشاهد الخارجية للمسلسل و٧٠ % من أحداثه ويتبقي له عدد من المشاهد داخل ديكوارات محدودة يواصل تصويرها حاليا ووضع جدولا للانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

مسلسل صدفة رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل " صدفة " في إطار اجتماعي كوميدي وملئ بالاثارة والتشويق حول الفتاة " صدفة " مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا علي عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر " فؤاد مهران " وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

مسلسل صدفة رمضان 2024

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم.

ويعد مسلسل " صدفة " التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد نجاحهما في مسلسل ( يوتيرن ) رمضان قبل الماضي، ومسلسل ( جميلة ) في رمضان الماضي.. والتعاون الرابع مع المؤلف ايمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل ( لما كنا صغيرين ، يوتيرين، جميلة )

ويشارك في بطولة مسلسل " صدفة" خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور ايهاب وعدد من الوجوة الشابة الجديدة.