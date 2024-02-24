السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل "جودر- ألف ليلة وليلة" لياسر جلال

مسلسل جودر
مسلسل جودر

على قدم وساق يواصل النجم ياسر جلال تصوير أحداث مسلسل جودر والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 ويعد مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"  لياسر جلال من المسلسلات المنتظر عرضها في شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

تفاصيل مسلسل جودر لياسر جلال 

يعد مسلسل ياسر جلال من المسلسلات الأسطورية التي تدور أحداثه في إطار حكايات الف ليلة وليلة ويواصل النجم ياسر جلال وابطال مسلسل جودر تصوير العمل بشكل مكثف بين عدد من اللوكيشنات المختلفة في مدينة الإنتاج الإعلامي والظهير الصحراوي بشبرا منت وعدد من الأماكن الخارجية للانتهاء من تصويره خلال الأسبوعين القادمين. 

وأوشكت المخرج اسلام خيري على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من العمل بالتزامن مع تصويره استعدادا لعرضه على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة. 

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مسلسل جودر بطولة ياسر جلال 

يعرض جودر من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس في النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية. 

ويراهن بطل العمل ياسر جلال على تحقيق جودر لأعلى نسبة مشاهدة في الماراثون الرمضاني ليكون احد اهم الأعمال الدرامية المعروضة خلال موسم رمضان. 

قصة مسلسل جودر لياسر جلال 

تدور أحداث مسلسل جودر لياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

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أبطال مسلسل جودر لياسر جلال 

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، كما أنه من المقرر أن يكون مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز.

 

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