مسلسلات رمضان 2024| الطفل منذر مهران يكشف تفاصيل مشاركته في "جودر" (خاص)

حالة من النشاط الفني يعيشها الطفل منذر مهران، خاصة أنه يشارك في الماراثون الدرامي الرمضانى المقبل 2024، فى أكثر من مسلسل دفعة واحدة، إذ انضم مؤخرا إلى المشاركة في الملحمة الدرامية المنتظرة "جودر ـ ألف ليلة وليلة"، ليكون أحدث الأطفال المنضمين للمشاركة فى بطولة المسلسل.

منذر مهران يشارك في ملحمة للنجم ياسر جلال

من جانبه عبر الطفل منذر مهران، عن سعادته وفخره بالمشاركة فى أحداث مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"، وأضاف فى تصريح خاص لـ "الدستور" : شرف كبير المشاركة فى أحداث مسلسل بحجم جودر، للنجم ياسر جلال، بقيادة المخرج الأستاذ إسلام خيري، متمنيا أن يكون عند حسن ظن صناع العمل والجمهور.

يعد مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" من أضخم الأعمال الرمضانية التى ينتظرها الجمهور، كونه يحمل أسماء محترفين، فى مقدمتهم السيناريست والمؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، والمخرج إسلام خيري، والنجم ياسر جلال، الذى يحظى بشعبية جارفة فى مصر والوطن العربي.

ويشارك خلال مسلسل جودر مجموعة من الأطفال الموهوبين، إذ تمنح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هذا العام، العديد من الأطفال الموهوبين الفرصة للظهور والتألق، ليقدموا أدوارا فارقة فى بداية مشوارهم الفنى، أمام كبار النجوم فى أعمالهم.

منذر مهران بين "جودر - ألف ليلة وليلة" و "حق عرب"

وفى سياق متصل، يشارك منذر مهران، فى بطولة أحداث مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، ولم يكن هذا العمل الأول الذي يجمع العوضي، مع الطفل منذر مهران، حيث التقيا خلال الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل "ضرب نار".

صناع وأبطال جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم ياسر جلال، منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، ياسمسن رئيس، أحمد ماهر، مجدى فكرى، عابد عناني، وليد فواز، أيتن عامر، تارا عماد، عمرو عبدالجليل، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، هنادي مهنا، سماح أنور، والعمل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير أنور عبدالمغيث، وإنتاج شركتى ميديا هب و أروما، ومن إخراج إسلام خيرى.