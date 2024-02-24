مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

حالة من الترقب والشغف يعيشها عشاق الدراما المصرية، منذ طرح البرومو الدعائي المبدئي والبوسترات مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم وتخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، ويتم عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم.. يعيد عالم الكوميديا

ينتمي مسلسل فراولة بطولة نيللى كريم، إلى نوعية الدراما الكوميدية، بعد غياب عن الدراما الكوميدية نحو 4 أعوام منذ أن قدمت مسلسل "بـ 100 وش" الذى حقق نجاحا جماهيرا كبيرا وقت عرضه، ونالت عليه العديد من التكريمات، ما جعل المتابعين يتساءلون عن التفاصيل الكاملة لأحداث مسلسل فراولة وأبطاله وموعد عرضه والقنوات الناقلة، وهو ما ترصده إليكم الدستور خلال السطور التالية.

أحداث مسلسل فراولة وأبطاله وموعد عرضه والقنوات الناقلة

فراولة تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى، ويضم 15 حلقة، تعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش ات الرقمية.

وتجسد النجمة نيللى كريم خلال الأحداث شخصية فراولة، وهى فتاة من أسرة فقيرة والدها حارس عقار ويجسده الفنان حجاج عبدالعظيم، ووالدتها خلال الأحداث الفنانة القديرة لبنى ونس.

فراولة تحلم أن تكون سيدة مجتمع، وتنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء وهو ماتسعى إليه، خلال الأحداث، ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم يتم مناقشه من قبل وهي بيع إكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، التى تسعى لقضاء الحزن والطاقة السلبية من البشرية، من خلال اسلوب العلاج التحفيزى، ما يصل بها للعمل في إحدى الشركات العالمية، وعلى الرغم من أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، إلا انه يناقش العديد من القضايا الإجتماعية أبرزها الدجل والشعوذة، حيث تصبح فراولة ابنه البواب سيدة مجتمع، بسبب والدتها التي تقرأ الفنجان، وتدور الأحداث في إطار كوميدي مشوق لتلك الفكرة.

صناع وأبطال مسلسل فراولة لـ نيللى كريم

يشارك فى بطولة مسلسل فراولة أمام النجمة نيللى كريم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صدقي صخر، مصطفى خاطر، حجاج عبدالعظيم، لبنى ونس، جيلان علاء، أحمد فهيم، شيماء سيف، علا رشدي، تونى ماهر، ودنيا سامي، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف الكاتب والسيناريست الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد الدسوقى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد علي.

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