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فن

الأكثر تداولا | تفاصيل أحداث ومواعيد عرض حلقات مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

مواعيد عرض حلقات مسلسل بين السطور للنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد فهمي، محور اهتمام الجماهير حاليا بسبب نجاحه وذلك بعد عرض 19 حلقة من اصل ثلاثون حلقة، ويبحث الجمهور بشكل مكثف عن موعد عرض الحلقة الـ 20 خاصة بعد تطور الأحداث بشكل كبير، مما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد عرض حلقات مسلسل بين السطور 

ويرصد الدستور خلال السطور التالية مواعيد عرض حلقات مسلسل بين السطور، حيث تذاع غدًا الأحد الموافق 25 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة ON الفضائية.

يعرض مسلسل بين السطور، للنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد فهمي، يوميا، وذلك من الأحد إلى الخميس، على مجموعة قنوات ON، في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة الساعة الثانية عشر صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية ظهرًا اليوم التالي، ويتم عرض الحلقات بصورة مجمعة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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فيما تعرض حلقات بين السطور، على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، إذ تعرض غدا الأحد الحلقة الـ 20، والإعادة تكون فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة الخامسة مساء.

قصة مسلسل بين السطور للنجمة صبا مبارك

وكانت قد شهدت الحلقات الماضية من مسلسل بين السطور، تطور فى الأحداث بشكلا كبيرا، خاصة بعد القاء القبض على الاعلامية "هند سالم"، وتجسدها النجمة صبا مبارك خلال الأحداث واتهامها بقتل "جمال" بطل العالم فى الرماية خلال الأحداث ويجسده الفنان محمد علاء.

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أبطال مسلسل بين السطور للنجمة صبا مبارك

مسلسل بين السطور يتكون من 30 حلقة، ويشارك فى بطولته أمام النجمة صبا مبارك، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز،  و ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، باسل الزارو، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب، على الطيب، دنيا المصرى، محمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، والمسلسل معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد ومن إخراج وائل فرج.

 

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