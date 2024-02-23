الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. كل تفاصيل مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

يترقب محبي الفنان خالد النبوي، وجمهوره الغفير، مسلسله الجديد في موسم مسلسلات رمضان 2024، باسم "إمبراطورية ميم"، خاصة أن قصة المسلسل مأخوذة من الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وهو ما لفت نظر الكثير من محبي الأعمال الأدبية إلى مشاهدتها على شاشة التلفزيون.

مسلسل "إمبراطورية ميم" للمخرج محمد سلامة وبطولة النجم خالد النبوي

وفي نقاط| نقدم لكم في التقرير التالي، كل تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي:

  • تقع أحداث المسلسل حول أسرة سعيدة، مكونة من الأب و6 من الأبناء، ومن ملامح الأب أنه متفاهم ويقبل بأراء أبناءه ويناقشهم باستمرار.
  • وخلال هذه المناقشات التي تكون جادة أحيانًا وفكاهية أحيانًا أخرى، كطبيعة الأسر المصرية، تحدث مفاجأت يمكن أن تعكر صفاء الأب مع أبناءه، حيث يلجأ الأب إلى التحلي بالديمقراطية في النهاية.
  • يعد مسلسل "إمبراطورية ميم" 2024 من الأعمال الدرامية، التي تناقش مشاكل الأبناء في مراحلهم المختلفة، وقضايا الأجيال الجديدة، وما يواجهونه باستمرار من أمور نفسية واجتماعية.
  • قصة مسلسل "إمبراطورية ميم" 2024 عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، التي تحمل نفس الاسم.
  • سبق وتم تقديم قصة المسلسل، في فيلم سينمائي، من بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.
  • مسلسل "إمبراطورية ميم" من سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى.
  • سيُعرض المسلسل عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
  • مسلسل "إمبراطورية ميم" بقيادة المخرج محمد سلامة، وبطولة النجم خالد النبوي والنجمة حلا شيحة.
  • عدد حلقات مسلسل "إمبراطورية ميم" 30 حلقة.
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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يجمع مسلسل "إمبراطورية ميم" عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات، من بطولة:

  • خالد النبوي.
  • حلا شيحة.
  • نور النبوي.
  • مايان السيد.
  • نشوى مصطفى.
  • محمود حافظ.
  • هاجر السراج.
  • محمد محمود عبدالعزيز.
  • إلهام صفي الدين.
  • إيمان السيد.
  • نورهان منصور.
  • ليلى عزالعرب.
  • يارا عزمي.
  • الطفلة منى زاهر.
  • الطفل آدم وهدان.

وما يعطي أسباب النجاح المتوقع للمسلسل، أنه من توليفة فنية خالصة، حيث أن مسلسل “إمبراطورية ميم” من سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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