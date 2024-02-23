الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة وأبطال مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "بابا جه"

استطاع مسلسل "بابا جه" للنجم أكرم حسني والمتوقع عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، لفت العديد من أنظار الجماهير، وذلك بعد عرض البوستر التشويقي والبرومو له، وهو ما جعل الجمهور في اشتياق لمتابعة المسلسل الكوميدي الجديد وتساءل عن قصته.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني

وينتمي مسلسل “بابا جه” إلى الكوميديا الاجتماعية، وفيها يجسد الفنان أكرم حسني دور هشام، وهو رجل في الأربعينات من عمره مدير في أحد الفنادق، وهو متزوج من نسرين أمين ويمروا سويا بمجموعة من المواقف التي تشرح العلاقة بين الآباء والأبناء كما تشرح كيفية مواجهة العائلة للأزمات. 

خلال أحداث مسلسل بابا جه المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 ، يهتم بتسليط الضوء علي تربية الأولاد تربية سوية لحل الأزمات والمشكلات الزوجية والعائلية، وذلك في إطار كوميديا هادفة مكونة من 15 حلقة فقط.

وتلعب الفنانة "نسرين أمين" دور البطولة مشاركة للنجم أكرم حسني، وتقوم بدور زوجته التي تدخل معه في العديد من المشكلات الزوجية، ولكن يحاولا سويا حلها.

ويتميز مسلسل بابا جه بتقديم عدد من الأطفال ذوي الوجوه الجديدة إلى الشاشة، من بينهم الطفلة لافينا نارد التي ظهرت مع الفنان أكرم حسني لى البوستر التشويقي للمسلسل بهيئة كوميدية، مما أثار إعجاب العديد من الجماهير، كذلك يقدم المسلسل عدد من الأطفال الأخرين من بينهم الطفلة حورأحمد.

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موعد إذاعة مسلسل “بابا جه” لأكرم حسني

وإلى الآن مازال النجم أكرم حسني يواصل تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه" على قدم وساق، ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.

أبطال مسلسل “بابا جه"

كذلك يشارك بطولة مسلسل بابا جه عدد من النجوم أبرزهم الفنانة نسرين أمين، و سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين، أما ضيوف الشرف فمنهم كريم فهمي، محمود البزاوي، وهو من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

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