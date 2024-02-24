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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024 | تفاصيل بابا جه بطولة النجم أكرم حسني

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

حالة من الرواج الكبير، حققها النجم أكرم حسني، الذى يخوض خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل "بابا جه" واستطاع أن يتصدر الترند فور طرح التريلر والبوسترات الدعائية التشويقية للعمل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضة على منصة WATCH IT الرقمية.

قصة وأبطال ومواعيد عرض مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

يبحث عدد كبير من عشاق الدراما الكوميدية، عن مواعيد عرض حلقات مسلسل "بابا جه" وقصته وقائمة أبطاله، خاصة أنه يجمع بين جيلين مختلفين، ويناسب جميع الفئات العمرية، ما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي "جوجل"، إذ تضمن التيزر الرسمي لمسلسل "بابا جه" العديد من اللقطات التشويقية المليئة بالكوميديا، وهو ما ترصده إليكم "الدستور" فى السطور التالية.

أحداث مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني 

مسلسل "بابا جه" ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور أبنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الإجتماعية والأسرية بطريقة لايت كوميدى، منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية.

مسلسلات رمضان 2024

ومن المتوقع أن تعرض حلقات مسلسل بابا جه، فى النصف الأول من الشهر الكريم.

صناع وأبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه، مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، ويشارك فى بطولته امام النجم أكرم حسني، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد، والطفلة جويا أحمد، كما يشارك فى احداث المسلسل مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

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