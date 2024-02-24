السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024 | عابد عنانى يعود لاستئناف تصوير "جودر - ألف ليلة وليلة" (خاص)

عابد عناني
عابد عناني

أكد النجم عابد عناني، أنه وصل إلى القاهرة صباح اليوم السبت، آتيا من لبنان، وذلك لاستئناف تصوير دوره فى أحداث مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" الذى يشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، تمهيدًا لانطلاق أولى حلقات العمل مع بداية الماراثون الرمضانى المقبل 2024، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

عابد عنانى يكشف لـ"الدستور" تفاصيل مشاركته فى مسلسل "جودر"

وأشار "عنانى" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أنه انتهى من تصوير جزء كبير من دوره خلال أحداث المسلسل، بقيادة المخرج إسلام خيرى، ولم يتبق له سوى حوالى 30% من إجمالى العمل، مؤكدا أنه يقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة تماما عن كل ما قدمه من قبل.

تفاصيل مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" 

"جودر - ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، وترصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

جودر.. بطل شعبي خلال الأحداث، يجسده النجم ياسر جلال، وهو ابن فاطمة وعمر التاجر، وعمر له ثلاثة أبناء مختلفون في الصفات والشخصيات، ويقسم ميراثه بينهم وبين أمهم بالعدل، وبسبب طمع سالم وسليم رفعا دعوى على جودر لتوزيع الميراث، وأخذ شقيقه أموال أمهم، ثم ضرباها وطرداها من المنزل، يهدئ جودر قلب أمه ثم يكسب المال من صيد السمك في البحر في أي مكان، ومن هنا تتوالى الأحداث ويدخل فى صراعات تؤثر فى حياته الشخصية من أجل الحصول على كنوز شمردل الأربعة.

صناع وأبطال "جودر - ألف ليلة وليلة"

"جودر - ألف ليلة وليلة" يشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، يتخطى عددهم 35 ممثلا فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، وليد فواز، عابد عناني، مجدى فكري، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، آيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسلام خيري.

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