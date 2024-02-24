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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مسلسلات شهر رمضان 2024.. دور الفنان يحيى الفخراني في عتبات البهجة

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

يبحث عشاق الفنان يحيى الفخراني عن تفاصيل مسلسل عتبات البهجة 2024، المقرر عرضة في رمضان المقبل لعام 2024، والذي يجسد فيه دور مختلف عن باقي الأعمال الدرامية الماضية.

مسلسلات شهر رمضان 2024

تصدر الفنان يحيى الفخراني تريند البحث عبر الموقع الأشهر “جوجل”، عقب طرح البوستر التشويقي لمسلسل عتبات البهجة، مما أثار فضول متابعين مسلسلات رمضان من كل عام.

مسلسلات شهر رمضان 2024

وتوقع عشاق الدراما الرمضانية ظهور مميز للنجم يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، الذي ينتمي العمل لنوعية الدراما الاجتماعية التي بها لمسة كوميدية وهى الأعمال التي اعتاد يحيي الفخراني لتقديمها لتكون مناسبة لكل الفئات العمرية والعائلات المصرية، دون ألفاظ خادشة للحياء، ويتضمن رسالة هامة تكشفها الحلقات المليئة بالاثارة والتشويق والمفاجآت.

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل عتبات البهجة بطولة يحيي الفخراني

قصة مسلسل البهجة

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، في إطار 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة، وحوار ومعالجة درامية مدحت العدل، ويشهد العمل عودة يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة آخرى بعد غياب عامين.

مسلسلات رمضان.. دور الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة 2024

أبطال مسلسل البهجة 2024

ويخوض بطولة عتبات البهجة الفنان الكبير يحيى الفخرانى ويشاركه البطولة كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

مسلسلات رمضان.. دور الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة 2024

والجدير بالذكر، تستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

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