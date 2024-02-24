السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. دور أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

حق عرب
حق عرب

يبحث عشاق الأكشن والإثارة عن دور النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسلات رمضان 2024

يظهر النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب بشكل مختلف ومميز، حيث يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمشاهدة أحداث مسلسل حق عرب، وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

مسلسلات رمضان 2024.. دور النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب 
txt

يتناول مشاكل تجارة الأخشاب.. تعرف على مكان تصوير "حق عرب"

قصة مسلسل حق عرب

ويتناول العمل العديد من القضايا الإنسانية من داخل الحارة الشعبية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، وتمتد حلقاته إلى 30 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم ما بين جيلين من أهل الخبرة والشباب.

ويلعب أحمد العوضى دور البطولة، وهو الفنان الذى فرض نفسه مؤخرًا كنجم شباك فى السينما بعد نجاح تجربة “الإسكندراني”، وفى التليفزيون، بعد نجاح تجربتين فى رمضان الماضى وقبل الماضى بمسلسلى “اللي مالوش كبير” و"ضرب نار"، الأمر الذي جعل الجمهور ينتظر عمله الرمضاني الجديد الذي يتناول صراعات عديدة حول تجارة الأخشاب.

مسلسلات رمضان 2024.. دور النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب 

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من مسلسلات رمضان 2024 التي تجمع كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بجانب بطل العمل الفنان أحمد العوضي، ويشارك في العمل كلا من: وليد فواز، رياض الخولي، أحمد صيام، أحمد ماهر، دنيا المصري  محمد علاء، كارولين عزمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويعرض في رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة.

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان. 

قد يهمك أيضا:

سفير روسيا بالقاهرة: العقوبات الغربية على موسكو عززت من قدراتنا العسكرية والصناعية

جامعة عين شمس تشار فى الدورة الـ 14 لملتقى التعليم العالي EduGate.. غدًا

مسلسل حق عرب مسلسل أحمد العوضي الجديد مواعيد عرض مسلسل حق عرب مواعيد عرض مسلسل أحمد العوضي مسلسل حق عرب واتش ات مسلسلات watch it مسلسلات واتش ات المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات المتحدة أبطال مسلسل حق عرب قناة دي أم سي قناةdmc قناة دي ام سي دراما قناة dmc drama مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

إجازات شهر رمضان 2024.. وموعد عيد الفطر 1445 فلكيا

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد

فوائد صحية مهمة للفستق

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 24 فبراير 2024

أخبار فاتتك|مشروع رأس الحكمة يغير مجرى الاقتصاد المصرى.. ورنا رئيس بالحجاب فى "سر إلهى"

مسلسلات رمضان 2024.. مالا تعرفه عن مسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال وقصة مسلسل مليحة بطولة "ميرفت أمين"

مسلسلات رمضان 2024.. كل ما تريده معرفته عن مسلسل الكبير أوي 8

الأكثر قراءة

عاجل.. انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24-2-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس