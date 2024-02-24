مسلسلات رمضان 2024.. دور أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

يبحث عشاق الأكشن والإثارة عن دور النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسلات رمضان 2024

يظهر النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب بشكل مختلف ومميز، حيث يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمشاهدة أحداث مسلسل حق عرب، وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

مسلسلات رمضان 2024.. دور النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

ويتناول العمل العديد من القضايا الإنسانية من داخل الحارة الشعبية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، وتمتد حلقاته إلى 30 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم ما بين جيلين من أهل الخبرة والشباب.

ويلعب أحمد العوضى دور البطولة، وهو الفنان الذى فرض نفسه مؤخرًا كنجم شباك فى السينما بعد نجاح تجربة “الإسكندراني”، وفى التليفزيون، بعد نجاح تجربتين فى رمضان الماضى وقبل الماضى بمسلسلى “اللي مالوش كبير” و"ضرب نار"، الأمر الذي جعل الجمهور ينتظر عمله الرمضاني الجديد الذي يتناول صراعات عديدة حول تجارة الأخشاب.

مسلسلات رمضان 2024.. دور النجم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من مسلسلات رمضان 2024 التي تجمع كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بجانب بطل العمل الفنان أحمد العوضي، ويشارك في العمل كلا من: وليد فواز، رياض الخولي، أحمد صيام، أحمد ماهر، دنيا المصري محمد علاء، كارولين عزمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويعرض في رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة.

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.

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