إجازات شهر رمضان 2024.. وموعد عيد الفطر 1445 فلكيا

يستعد المسلمين بمحافظات مصر لاستقبال شهر الخير، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن إجازات شهر رمضان 2024 للحصول على وقت فراغ للتعبد والتقرب إلى الله.

إجازات شهر رمضان 2024

تصدرت إجازات شهر رمضان 2024 تريند البحث على مواقع التواصل الإجتماعي وموقع “جوجل”، خلال الساعات الماضية، للحصول على اجازات في شهر رمضان بعيدًا عن ضغوطات العمل والإكثار في الصلاة والدعاء والتعبد في شهر رمضان الكريم.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة الاجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر 2024، يرصد موقع الدستور في تقريره كافة المعلومات التي يكثر البحث عنها، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:-

الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

يوم السبت 6 أبريل 2024.

اجازات شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر 2024

متى ينتهي رمضان 2024

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان، أما عن آخر يوم من شهر رمضان سيوافق 9 من أبريل 2024.

موعد عيد الفطر 2024

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية، إلا أن إثبات رؤية هلال شهر شوال يبقى أمرًا واجبًا شرعيًا لتحديد موعد عيد الفطر.

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