السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

فوائد صحية مهمة للفستق

الفستق
الفستق

يعد الفستق من المكسرات الغنية بالألياف والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والنحاس والمغنيسيوم والكاروتينات والمعادن الأخرى، أفضل طريقة للحصول على التغذية المثلى من الفستق هي تحميصه وتخزينه في درجة حرارة أقل من 10 درجات مئوية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "hindustan times"، إليكم الفوائد الصحية المهمة التي يحتاجها جسمك ويمكنك الحصول عليها من الفستق، إليكم التفاصيل:

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النوبة القلبية تزيد بشكل كبير من خطر حدوث مشاكل صحية أخرى

يحميك من الأمراض القلبية

1 - يعزز الإدراك: تلعب مضادات الأكسدة القوية مثل اللوتين والزياكسانثين الموجودة في الفستق دورًا في حماية خلايانا وأنسجتنا من الأكسدة وبالتالي التخفيف من خطر الاضطرابات العصبية.

2 - بروتين عالي الجودة: الفستق غني بالأحماض الأمينية الأساسية والأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة. وهذا يساعد في تحسين كتلة العضلات وتآكل الأنسجة بالمقارنة مع المكسرات الأخرى، يعتبر الفستق مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي مع قيمة PDCAAS (درجة الأحماض الأمينية المصححة لهضم البروتين).

3 - صحة القلب: أشارت الدراسات إلى أن مادة إل-أرجينين الموجودة في الفستق، قد تساعد في تحسين صحة القلب. يعمل على استرخاء الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تمددها وبالتالي تحسين تدفق الدم في الأوعية، تساعد هذه الخاصية في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجي وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

4 - يقلل من ارتفاع السكر: تشير الأدلة الحديثة إلى أن الفستق يمكن أن يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة لذلك، يمكن لمرضى السكر تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى وجباتهم كطبقة علوية من السلطة لخفض نسبة السكر في الدم.

5 - غني بالألياف: بالإضافة إلى البروتين عالي الجودة، فإن الفستق غني أيضًا بالألياف إنه يعزز الشبع، مما يساعد في التحكم في الوزن، يمكنك إضافتها إلى العصائر الخاصة بك، أو تقطيع طبق الفاكهة وبشرها في الحلوى أو إضافتها إلى اللادو الخاص بك.

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