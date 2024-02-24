حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 24 فبراير 2024

تقدم "الدستور" في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية السبت 24 فبراير لعام 2024، حسب موقع "Hindustan times" على النحو التالي:

برج الحمل

التعب والإرهاق يمكن أن يصيب البعض، النصيحة قد لا تخرجك من حالة الركود المالي، هذا ليس اليوم المناسب للمطالبة بميزة على جبهة العمل من المحتمل أن يكون هناك إضافة جديدة في العائلة بالنسبة للبعض، سيكون السفر مفيدًا بأكثر من طريقة، من المرجح أن تحظى العقارات باهتمامك نظرًا لأن لديك القوة المالية الآن. قد يصبح تفوقك الأكاديمي حديث المدينة.

برج الثور

سوف يكون نظام التمارين الجديد غير ملهم على الإطلاق، من المرجح أن تعطي الاستثمارات السابقة عوائد جيدة، قد يأتي إليك منشور مرغوب فيه وأنت تلعب أوراقك جيدًا، يمكن لعاداتك أن تزعج زوجك وقد تؤدي إلى مواجهة، إذا كنت تخطط لرحلة طويلة، فتوقع أن تكون سلسة ومريحة، سيتم الانتهاء من الأوراق المعلقة المتعلقة بالملكية، ستكون قادرًا على تحقيق تطلعاتك على الصعيد الأكاديمي.

برج الجوزاء

قد يستسلم مراقبو الوزن للإغراءات، إن تجاوز الميزانية لشراء سلعة فاخرة قد يزعج عربة التفاح المالية الخاصة بك، سوف تكون قادرًا على إكمال المهمة التي طال انتظارها اليوم، لا يمكن استبعاد الضغط على ميزانية الأسرة، قد يؤدي التأخير أثناء السفر إلى الإخلال بخططك ويجبرك على إعادة جدولة خط سير الرحلة، هذا هو الوقت المناسب لك لكسب الأرض المفقودة على الصعيد الأكاديمي.

برج السرطان

سيحتاج أولئك الذين يتناولون الدواء إلى الالتزام بالجدول الزمني، قد تحتاج إلى مراقبة أموالك عن كثب، يمكن للعاملين في قطاع السفر أن يجدوا تحسنًا في الأعمال، تغييرات إيجابية على الجبهة الداخلية تخبئ للبعض، ستكون الرحلة لقضاء إجازة على الطريق أكثر إثارة، من المرجح أن يجد أولئك الذين يقومون بالمسح بحثًا عن مكان إقامة مناسبًا، من المحتمل أن تتجاوز توقعاتك على الصعيد الأكاديمي.

برج الأسد

أولئك الذين يحاولون العودة إلى لياقتهم سينجحون، الخطوة المالية الجيدة ستكون مربحة. من المرجح أن تساعد مساعدة أحد الزملاء في تسريع عملك، يمكن لعائلتك إقناعك بالذهاب لشراء قطعة فاخرة، قد لا تقدم الجولة المعبأة ما وعدت به وتخيب ظنك، يتم التنبؤ بالنجاح لأولئك الذين يستعدون للامتحان أو المنافسة، قد يكون الحفاظ على جهات الاتصال القديمة على قيد الحياة أمرًا مهمًا، لذا استمتع بالتواصل.

برج العذراء

يعد نظام التمرين الحالي الخاص بك بجعلك في حالة جيدة، لا يجوز إرجاع الأموال التي تم إقراضها لشخص بحسن نية. قد يبقيك المنافس المحترف متيقظًا في العمل، قد يتوقع منك شخص ما أن تلبي أهوائه على الجبهة الداخلية، من المحتمل أن تقضي إجازة حصرية مع الأصدقاء، لذا خطط للذهاب إلى أفضل وجهة. يصبح اليوم ممتازًا بالنسبة لك وسيؤثر على أدائك بشكل أكثر إيجابية.

برج الميزان

جهودكم ستحقق السلام والوئام على الجبهة الداخلية، قد تسمح لك الرحلة الطويلة بالتفكير في الأمور. سيحتاج أولئك الذين يتعافون من عملية جراحية بسيطة إلى متابعة تقدمهم، سوف تحتاج إلى تعبئة مواردك لدرء الأزمة المالية، قد يحتاج البعض منكم إلى صقل مهاراتك في التفاوض، إذا كنت تفكر في شراء عقار، فمن المرجح أن تجد شيئًا يناسب جيبك.

برج العقرب

يتم ضمان ذروة اللياقة البدنية لأولئك الذين يمارسون الرياضة. ومن المرجح أن تتبدد حالة عدم اليقين المالي قريبا بالنسبة للبعض، تبدو الجبهة المهنية واعدة لأولئك الذين يسعون إلى إقناع رؤسائهم، من المحتمل أن تهتم بصحة أحد كبار العائلة، يبدو اليوم مثاليًا لرحلة طويلة وسيساعدك على استعادة رباطة جأشك، من المرجح أن يتم حل مشكلة الملكية وديًا.

برج القوس

سوف تتخذ خطوات إيجابية نحو تحقيق الصحة المثالية، سيتم إرجاع القرض الممنوح لشخص ما على الفور، توقع مخرجات ممتازة من شخص قمت بتفويضه للقيام بنصيبك من العمل، يسود السلام على الجبهة الداخلية ويمنحك الوقت للراحة وتجديد النشاط، قد تكون الرحلة الطويلة على الطريق مملة، إن أدائك الرائع على الصعيد الأكاديمي سيفتح لك العديد من السبل.

برج الجدي

إن البقاء مدمنًا على الوجبات السريعة يمكن أن يضر بصحتك، الربح على الجانب قد يظهر علامات الجفاف، الانتظار لفترة طويلة جدًا قد يضيع فرصة عمل جيدة، ستوافق عائلتك على تصرفاتك ومن المرجح أن تمنحك الحرية، قد يتعين تأجيل شيء قمت بتنظيمه على الجبهة الاجتماعية، الإعداد الجيد من قبل الطلاب سيعيد ثقتهم بأنفسهم.

برج الدلو

احذر من التجاوزات لتظل بصحة جيدة، من المرجح أن يستقر المشهد المالي بمجرد مراجعة خياراتك الاستثمارية. ينصح النجوم بالحذر، إذ أن الأحداث على الصعيد المهني لا تبدو مواتية للغاية، من الممكن أن يتم وضعك على السجادة بسبب قضية داخلية، ستكون الرحلات أو الذهاب إلى مكان بعيد أمرًا مثيرًا ومنعشًا، ومن المرجح أن يكون استثمار الأموال في العقارات الآن بمثابة منجم ذهب في وقت لاحق.

برج الحوت

سوف تكون قادرًا على وقف الإسراف في الإنفاق من خلال وضع ميزانية معقولة، سيكون القرار في العمل مفيدًا في تعزيز حياتك المهنية، تجنب الكسل، إذا كنت تريد الحفاظ على لياقتك والحفاظ على مستوى الطاقة لديك، قد لا يكون دعم الأسرة متاحًا في مشروع لم يوافق عليه الآخرون، قد يتذبذب تركيزك على الصعيد الأكاديمي ويوقعك في جميع أنواع المشاكل، الوقت المناسب ينتظر أولئك الذين يخططون للسفر إلى الخارج.