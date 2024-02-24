السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سفير روسيا بالقاهرة: العقوبات الغربية على موسكو عززت من قدراتنا العسكرية والصناعية

جيورجي بوريسنكو
جيورجي بوريسنكو

قال سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسنكو، اليوم، إن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا لم تحقق أهدافها بل عززت من القدرات العسكرية والصناعية لروسيا.

وقال السفير الروسي، في بيان، بمناسبة الذكرى الثانية لإطلاق العملية العسكرية الروسية: بالرغم من 20 ألف عقوبات فرضت علينا، ساعد ذلك في تعزيز قدراتنا العسكرية والصناعية.

وأوضح أن الولايات المتحدة وأوروبا، اللتين فرضتا هذه العقوبات، تسببتا على العكس في تحفيز تطوير التقنيات الروسية وقدمتا خدمة كبيرة لروسيا، وفي نفس الوقت أضرتا باقتصادهما على العكس من توقعاتهما.

وأضاف السفير الروسي أن العمليات القتالية لم تبدأ في عام 2022 ولكنها في الحقيقة بدأت في عام 2014 عندما حاول ما أسماهم "النازيون الجدد الأوكرانيون" مهاجمة شبه جزيرة القرم وبدأوا في قصف دونباس وأحرقوا مدنيين في المدينة أحياء، ثم تدخلت روسيا في هذه الحرب للدفاع عن سكان دونباس.

واعتبر بوريسنكو أن الغرب يتبنى باستمرار معايير مزدوجة واضحة، مستشهدًا بنهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع المأساة الجديدة للشعب الفلسطيني.

وأكد بوريسنكو أنه على الرغم من تهديدات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تواصل روسيا تحقيق مهام العملية العسكرية الخاصة بشكل منهجي، على حد تعبيره.

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مسئولان من أمريكا والصين يُناقشان التعاون العسكرى بين روسيا وكوريا الشمالية

أوكرانيا روسيا العملية العسكرية الروسية التقنيات الروسية العقوبات

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