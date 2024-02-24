السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مسئولان من أمريكا والصين يُناقشان التعاون العسكرى بين روسيا وكوريا الشمالية

أمريكا والصين
أمريكا والصين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مسئولة أمريكية رفيعة متخصصة في الشأن الكوري الشمالي أجرت اتصالًا عبر الفيديو، هذا الأسبوع، مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشئون شبه الجزيرة الكورية، وناقشا التعاون العسكري المتنامي بين موسكو وبيونج يانج، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أمس الجمعة، إن الاتصال الذي أجرته المسئولة الأمريكية المعنية بكوريا الشمالية جونج باك، يوم الأربعاء، مع نظيرها الصيني لو شاومينج، تطرق أيضًا إلى سلوك كوريا الشمالية "التصعيدي والمزعزع للاستقرار على نحو متزايد"، وفقًا لما ذكرته "رويترز".

وفي وقت سابق، اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان على مواصلة التعاون الثنائي لمعالجة القضايا الكورية الشمالية، خلال محادثاتهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في البرازيل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في سول، الخميس الماضي.

وتوصل وزير الخارجية تشو تيه- يول ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا إلى الاتفاق، أمس الأول الأربعاء، خلال لقائهما في ريو دي جانيرو، وهو أول اجتماع من نوعه منذ تولي "تشو" منصبه الشهر الماضي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. الاحتلال يقتحم النزلة الشرقية وضاحية شويكة شمال طولكرم

انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

عاجل.. مقاتلة أمريكية تعترض منطادًا مجهولًا فلا أجواء ولاية يوتاه

دعاء الفجر اليوم السبت 24-2-2024

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال