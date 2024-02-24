مسئولان من أمريكا والصين يُناقشان التعاون العسكرى بين روسيا وكوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مسئولة أمريكية رفيعة متخصصة في الشأن الكوري الشمالي أجرت اتصالًا عبر الفيديو، هذا الأسبوع، مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشئون شبه الجزيرة الكورية، وناقشا التعاون العسكري المتنامي بين موسكو وبيونج يانج، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أمس الجمعة، إن الاتصال الذي أجرته المسئولة الأمريكية المعنية بكوريا الشمالية جونج باك، يوم الأربعاء، مع نظيرها الصيني لو شاومينج، تطرق أيضًا إلى سلوك كوريا الشمالية "التصعيدي والمزعزع للاستقرار على نحو متزايد"، وفقًا لما ذكرته "رويترز".

وفي وقت سابق، اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان على مواصلة التعاون الثنائي لمعالجة القضايا الكورية الشمالية، خلال محادثاتهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في البرازيل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في سول، الخميس الماضي.

وتوصل وزير الخارجية تشو تيه- يول ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا إلى الاتفاق، أمس الأول الأربعاء، خلال لقائهما في ريو دي جانيرو، وهو أول اجتماع من نوعه منذ تولي "تشو" منصبه الشهر الماضي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.