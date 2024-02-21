سياسى فلسطينى لـ"الدستور": مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية قدمت أدلة قوية

أكد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبدالمهدي مطاوع، أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية ستشكل فارقًا مهمًا في دعم الموقف الفلسطيني خصوصًا، وأن القاهرة منخرطة في القضية الفلسطينية منذ بدايتها في كل محطاتها السياسية والأمنية والعسكرية ولها أيضًا علاقات مع إسرائيل لذا مرافعتها سيكون لها ثقل ووزن لدى محكمة العدل الدولية.

وتقدمت مصر اليوم بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدّم إلى المحكمة لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

عبدالمهدي مطاوع: مرافعة مصر أمام محكمة العدل مهمة للغاية

وقال عبدالمهدي مطاوع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مرافعة مصر مهمة وجاءت في سياق جلسات تقديم استشارة قانونية من محكمة العدل الدولية بناء على طلب فسطيين عام 2022 من الأمم المتحدة لتحديد ماهية الاحتلال وقانونية احتلاله للأراضي الفلسطينية.

وأكد السياسي الفلسطيني أن هذه الخطوة مهمة للغاية من أجل تتقدم فلسطين بالرأي الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة من أجل رفع عضوية فلسطين من صفة مراقب إلى صفة دولة كاملة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عبدالمهدي أن مرافعة مصر اليوم أشارت الى انتهاكات إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية وسياستها للفصل العنصري ومحاولىة تغير الوضع الفلسطيني بالقوة وجلب المستوطنين من كل أنحاء العالم لتغيير الواقع الديمغرافي في فلسطين لذا كل هذه العناصر إضافة الى الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة وتصريحات المسئولين الإسرائيليين يعزز من أن يكون الرأي الاستشاري لصالح فلسطين.

عبدالمهدي مطاوع: مصر قدمت أدلة قوية أمام محكمة العدل الدولية

وقال عبدالمهدي إن مصر قدمت أدلة وأسانيد قوية في مرافعتها امام محكمة العدل الدولية فهي من أكثر الدول انخراطًا في القضية الفلسطينية منذ بدايها وفي كل مراحلها، وكذلك في المفاوضات السلمية لإقامة الدولة الفلسطينية والتي دمرها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعترافه هو شخصيًا وهذا يعطي ثقل للمرافعة المصرية والأدلة التي قدمتها ستكون مساندة للموقف الفلسطيني.

وقال السياسي الفلسطيني إن جلسات محكمة العدل الدولية الحالية لن تتجاوز الرأي الاستشاري ولن يكون لها تأثير على الحرب الحالية الإسرائيلية ضد غزة ولكنها ستؤثر على موقف إسرائيل أمام العالم الذي أصبح مهتزًا، خصوصًا أن الاحتلال قام بكل ما يمكن لمخالفة القانون الدولي وهذا ما ستتم مراعاته بجلسة المحكمة الخاصة بحرب غزة ضمن انتهاكها لاتفاقية الإبادة الجماعية.