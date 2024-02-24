استسلام جماعي.. موسكو تأسر 200 عسكري أوكراني بعد تطهير أفدييكفا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن أسر عشرات العسكريين الأوكرانيين بعد استسلام جماعي لهم في مدينة أفدييفكا الاستيراتيجة، التي سيطرت عليها موسكو قبل أسبوع، بعد انسحاب أوكراني وصف بـ"الفوضوي".

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن أندريه موردفيتشيف قائد وحدات "المركز" الروسية في منطقة العملية الخاصة، أبلغ وزير الدفاع سيرجي شويجو بالاستسلام الجماعي وأسر عسكريين أوكرانيين في أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح أن شويجو أجرى زيارة إلى منطقة العملية الخاصة واطلع على الوضع بعد تحرير أفدييفكا، وطالب الضباط المسؤولين بضرورة معاملة الأسرى الاوكرانيين بصورة إنسانية كما جرت عليه العادة.

وقال موردفيتشيف للوزير شويجو: "لقد أخرجنا بالفعل حوالي 200 أسير بعد عملية التطهير، وبحسب المعلومات الواردة، نخطط لإخراج حوالي 100 أسير إضافي في الأيام المقبلة"، حسبما أوردت شبكة روسيا اليوم.

واستمع شويجو لتقارير من قيادة وحدات "المركز" في منطقة العملية الخاصة، حول الوضع الحالي في المنطقة وطبيعة تصرفات قوات العدو هناك، قبل أن يستعرض عينات من المعدات العسكرية الأجنبية التي استولى عليها الجيش الروسي خلال المعارك مؤخرا.

كييف تنسحب من أفدييفكا بسبب نقص الموارد

وكان أجبر الجيش الأوكراني على الانسحاب من مدينة أفدييفكا في شرق البلاد السبت الماضي، في خضم نقص متزايد في الذخيرة والموارد، وعرقلة المساعدات العسكرية الأمريكية.

وأعلن قائد المنطقة الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي عبر تطبيق تليجرام، أنه "وفقا للأمر الذي تلقيناه، انسحبنا من أفدييفكا إلى مواقع معدة مسبقا".

وقد أقر البيت الأبيض في بيان: إن الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا جاء "بعد أن اضطر الجيش الأوكراني إلى تقنين استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة تقاعس الكونجرس، ما أدى إلى تحقيق روسيا أول مكاسب ملحوظة منذ أشهر".

ويصادف اليوم السبت 24 فبراير مرور عامين على بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ويبدو أن الجمود العسكري بين كييف وموسكو مستمر دون أي نهاية في الأفق، خاصة مع تراجع الدعم الغربي لكييف التي لازالت تتعهد بالفوز بأي ثمن.