اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة في غزة

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الجمعة، يومه الـ 140، مع تواصل شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، كان النصيب الأكبر منها على المنطقة الوسطى ومدينتي خان يونس ورفح المهددة بالاجتياح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

9 مجازر ضد العائلات والنازحين خلال الـ24 ساعة الماضية

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 مجزرة ضد العائلات والنازحين في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدًا و132 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و410 شهيدًا، بالإضافة لـ69 ألفًا و665 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

أبرز التطورات خلال الساعات الماضية