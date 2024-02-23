اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة في غزة
دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الجمعة، يومه الـ 140، مع تواصل شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، كان النصيب الأكبر منها على المنطقة الوسطى ومدينتي خان يونس ورفح المهددة بالاجتياح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.
9 مجازر ضد العائلات والنازحين خلال الـ24 ساعة الماضية
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 مجزرة ضد العائلات والنازحين في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدًا و132 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و410 شهيدًا، بالإضافة لـ69 ألفًا و665 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.
أبرز التطورات خلال الساعات الماضية
- قصف 4 منازل في المحافظة الوسطى بالقطاع، ما أدى إلى تدميرها على رؤوس ساكنيها، حيث راح ضحيتها 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
- نسف مربعات سكنية في خان يونس بجنوب القطاع.
- قصف منزلا لعائلة أبو معمر في منطقة زلاطة شرق رفح جنوب القطاع، أسفر عن 6 شهداء بينهم طفلين وامرأتين.
- قصف منزلا في منطقة زلاطة شرق رفح، أسفر عن شهداء وجرحى.
- قصف أرضًا زراعية على الحدود مع مصر جنوبي مدينة رفح
- قصف منزلا لعائلة ابو مرزوق بمحيط منطقة خولة برفح، أسفر عن شهداء وجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الكويت.
- قصف مخيمًا للنازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع، أسفر عن عشرات الإصابات.
- شن سلسلة غارات عنيفة على مدينة دير البلح وسط القطاع.