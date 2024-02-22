50 دولة تحاصر إسرائيل فى "العدل الدولية".. فضائح الاحتلال "على الهواء"

تواصل محكمة العدل الدولية عقد جلسات الاستماع لليوم الرابع على التوالي، حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المقرر أن تدلي 10 دول بشهاداتها اليوم الخميس، بما في ذلك الصين وإيران ولبنان واليابان، بينما تضم جلسة الجمعة بريطانيا وقطر والنرويج وغيرها.

وتشارك حوالي 50 دولة - بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي - خلال جلسات الاستماع التي ستستمر 6 أيام وتتناول مسائل السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وفي حين أن الإجراءات لا تتعلق مباشرة بالحرب في غزة، إلا أنها قد "تكثف الضغوط على إسرائيل" بسبب حملتها العسكرية في القطاع الساحلي المحاصر منذ نحو خمسة أشهر، حسب واشنطن بوست.

وفي أول يوم من جلسات الاستماع التي بدأت الإثنين، شدد المسئولون الفلسطينيون على أن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أعطت الشعب الفلسطيني 3 خيارات فقط: التهجير أو القهر أو الموت".

وقالت إسرائيل إنها لا تعترف بشرعية الجلسات ولن تحضرها، فيما قدمت الولايات المتحدة حججها أمس الأربعاء وقالت: إن الدعوات المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية تتجاهل "احتياجات أمنية حقيقية للغاية".

ما هي جلسات الاستماع؟

تأتي جلسات الاستماع استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2022. وسوف ينظرون في العواقب القانونية لما تسميه الوثيقة "انتهاك إسرائيل المستمر" لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ و"احتلالها المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية؛ و"اعتماد إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".

وتؤكد جماعات حقوق الإنسان أن الأراضي الفلسطينية - الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة - تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، فيما تسميه منظمة العفو الدولية "أطول احتلال عسكري وأكثره فتكًا في العالم".

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة: "يتعرضون للقوة المفرطة والاعتقالات التعسفية والاستيلاء على الأراضي والمراقبة الجماعية، من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى".

دول أدلت بشهادتها أمام "العدل الدولية"

طالب المسئولون الفلسطينيون يوم الإثنين المحكمة بالحكم بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني. وحث رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، المحكمة على "توجيه المجتمع الدولي في دعم القانون الدولي، وإنهاء الظلم وتحقيق سلام عادل ودائم" والتحرك نحو "مستقبل يكون فيه الأطفال الفلسطينيون قادرين على ذلك. ويتم التعامل معهم كأطفال، وليس كتهديد ديموغرافي".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن شعبه "تحمل الاستعمار والفصل العنصري لعقود"، مضيفًا: "هناك من يغضب من استخدام هذه الكلمات. بدلًا من ذلك، يجب أن يشعروا بالغضب من الواقع الذي نعيشه".

ويوم الثلاثاء، تحدث ممثلو عشر دول، بمن في ذلك ممثلو المملكة العربية السعودية وبلجيكا وبنجلاديش وجنوب إفريقيا، التي تقود قضية منفصلة في محكمة العدل الدولية حول أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

اتهم سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، إسرائيل بإدامة "شكل أكثر تطرفًا" من الفصل العنصري من ذلك الذي كان موجودًا في بلاده ذات يوم.

وقال مادونسيلا خلال عرض جنوب إفريقيا أمام المحكمة: إن إسرائيل "تميز وتفتت جميع أبناء الشعب الفلسطيني لضمان الحفاظ على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية".

وردد مبعوث المملكة العربية السعودية مخاوف جنوب إفريقيا: "لا يمكن أن يكون هناك جدل جدي حول أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى أيضًا إلى مستوى التمييز العنصري وتعادل الفصل العنصري، في انتهاك خطير لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".

والأربعاء، نددت مصر، بـ"عرقلة إسرائيل المستمرة" لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وقالت المستشارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية ياسمين موسى: "لا يحتاج المرء إلا إلى النظر إلى التدمير الوحشي الشامل الذي تلحقه إسرائيل بغزة اليوم، بعد سنوات من فرض أساليب الحصار والحصار التي تعود للقرون الوسطى، ليدرك مدى انتهاك إسرائيل لهذا المبدأ".

وواصلت الولايات المتحدة الدفاع عن إسرائيل، ما جعلها واحدة من الدول القليلة التي فعلت ذلك في جلسات استماع محكمة العدل الدولية.

وقال ريتشارد فيسيك، المسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، للمحكمة: "إن التحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة يتطلب النظر في الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".

ووصفت فرنسا، وهي من بين أكثر الدول الغربية الداعمة للفلسطينيين وسط الحرب في غزة، سياسات الاستيطان الإسرائيلية بأنها "غير قانونية". وشهد ممثل الدولة، السفير دييجو كولاس، بأن إسرائيل ملزمة بحماية الفلسطينيين.

الآثار المترتبة على جلسات الاستماع

من المتوقع أن تسفر جلسات الاستماع عن رأي استشاري من المحكمة، وفقًا لبيان صحفي لمحكمة العدل الدولية.

بعد ذلك، سيكون الأمر متروكًا للمنظمة التي طلبت الرأي، وهي في هذه الحالة الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لتنفيذ الرأي أو عدمه، بأي وسيلة تراها مناسبة"، كما يقول الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية.

وتتناول جلسات الاستماع الموضوع الأوسع للوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتمثل تقييمًا أوسع للعلاقات الإسرائيلية والفلسطينية، لكن الرأي الناتج قد يزيد الضغط الدولي على إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.