الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المبعوث الأممى للسلام: النازحون فى غزة يواجهون نقصًا حادًا بأماكن الإيواء والغذاء

غزة
غزة

أعلن المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، أن النازحين في غزة يواجهون نقصًا حادًا بأماكن الإيواء والغذاء والدواء.

استقرار الأوضاع بغزة 

وأكد المبعوث الأممي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إنه لا بد من ضمان استمرار عمليات أونروا من أجل استقرار قطاع غزة والمنطقة بأكملها.

المساعدات الإنسانية لغزة 

وأضاف في حديثه، أن وكالة أونروا عنصر أساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بقطاع غزة.

وتابع: "أرحب بإعلان رئيس الوزراء الفلسطيني بدء تنفيذ إصلاحات أمنية وقضائية وإدارية ومالية".

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