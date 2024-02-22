الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بسبب غزة.. بايدن يواجه تحديًا كبيرًا فى الانتخابات التمهيدية بولاية ميشيجان

بايدن
بايدن

تحاول مجموعة من ولاية ميشيجان الأمريكية - مدعومة بمشرعين بارزين على مستوى الولاية  في اللحظة الأخيرة - لدفع 10 آلاف ديمقراطي للتصويت "غير ملتزمين" في الانتخابات التمهيدية بالولاية يوم الثلاثاء المقبل كتحذير للرئيس جو بايدن، من دعمه لإسرائيل ورفضه الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن إطلاق نار في قطاع غزة قد يكلف بايدن قيادة الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وذكرت "واشنطن بوست" أن المجموعة التي تسمى "استمع إلى ميشيجان"، أمضت الأسبوعين الماضيين في الاتصال وتنظيم السكان في جميع أنحاء الولاية "على أمل إظهار أن الناخبين المعارضين لدعم بايدن لحرب إسرائيل في غزة لديهم القدرة على تغيير مسار الانتخابات"، مبينة أن المنظمين يأملون مزيدًا من الضغط على الرئيس للدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقالت ليلى العبد، منظمة حملة "استمع إلى ميشيجان" وشقيقة النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيجان)، التي دعمت هذا الجهد: "إنها محاولة اللحظة الأخيرة التي نشأت بسبب الإحباط واليأس". 

وأضافت: "سيتم تحديد ولاية ميشيجان في نوفمبر بفارق بضعة آلاف من الأصوات، لذلك نهدف إلى إظهار أن ناخبينا المناهضين للحرب، وناخبي وقف إطلاق النار لدينا يمكن أن يوفروا هامش الفوز لبايدن وأنه بحاجة إلى الاستماع إلينا".

ودعم بايدن إسرائيل بقوة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، التي ردت عليها إسرائيل بشن حملة عسكرية انتقامية أسفرت عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.

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بسبب الولايات المتحدة.. مجلس الأمن يفشل فى إقرار مشروع وقف إطلاق النار بغزة

فيتو أمريكي بمجلس الأمن لعرقلة وقف إطلاق النار 

وواصل بايدن دعم إسرائيل، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، بحجة أن ذلك من شأنه أن يقوض المفاوضات الجارية الرامية إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وحصل مشروع القرار على 13 صوتًا مؤيدًا بما في ذلك من الحلفاء المقربين للولايات المتحدة الذين أصروا على أن الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين تفوق أي تحفظات على النص الذي اقترحته الجزائر.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 29 ألفًا و313 شهيدًا، بالإضافة لـ69 ألفًا و333 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

ولاية ميشيغان جو بايدن إسرائيل دعم وقف إطلاق النار غزة

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