6 إصابات فى إطلاق نار قرب مستوطنة إسرائيلية

قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إن ستة أشخاص أصيبوا في هجوم إطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، اليوم الخميس.

وقالت خدمة الإسعاف، إن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة الإسرائيلية "كان"، إنه تم تحييد مطلق النار على ما يبدو، بينما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بإصابة 8 أشخاص جراء الحادث.

المعارك مستمرة في غزة

وعلى صعيد الأحداث في غزة، أدى القتال الجديد والانهيار العميق في النظام العام في شمال غزة إلى عرقلة الجهود الإنسانية لتجنب المجاعة في أجزاء من القطاع المدمر، حيث وصف كبار مسئولي الإغاثة "مستوى لا يصدق من اليأس" مع نفاد الإمدادات الغذائية.

جرى تعليق محاولة الأمم المتحدة لإيصال 10 قوافل من المساعدات الغذائية إلى شمال غزة على مدى سبعة أيام في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن قامت الحشود بنهب الشاحنات وتعرض سائق للضرب وتقارير عن إطلاق نار وسط مشاهد فوضوية.

وعززت التقارير عن اشتباكات جديدة بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس في شمال غزة المخاوف من أن القتال قد يستمر في أنحاء القطاع لعدة أشهر إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار، ما يزيد من تعقيد جهود الإغاثة.

وتواصلت المعارك العنيفة في قطاع غزة حتى اليوم، بعد يوم من رفض قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بواسطة الفيتو الأمريكي، وقالت واشنطن إن القرار كان من شأنه أن يعرض للخطر الجهود الرامية إلى تحرير المحتجزين الإسرائيليين.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 11 مجزرة ضد العائلات والنازحين في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدًا و163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و313 شهيدًا، بالإضافة لـ69 ألفًا و333 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.