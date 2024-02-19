الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: الجالية الأمريكية تعارض بايدن فى سياسته نحو إسرائيل

بايدن
بايدن

قال الدكتورإموند غريب،أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج ناون، إن الوضع ما زال متقلبًا في أمريكا ونتوقع الكثير من المتغيرات الفترة المقبلة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية.

التضخم 

وأكد الدكتور إموند غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التضخم من الملفات المؤثرة الفترة المقبلة في أمريكا.

وأضاف في حديثه، أن هناك انقساما قويا داخل المجتمع الأمريكي، وهناك من يختار ترامب ويرفض فكرة بايدن بصورة كبيرة ولا يؤمن بسياسته.

وتابع: "ولاية ميشجان من الولايات الهامة في أمريكا، والتي ستحدد مصير الرئيس القادم، والكثير من أبناء هذه الولاية يرفضون سياسة الإدارة الأمريكية وبالأخص في حرب غزة".

المساعدات الأمريكية للكيان الصهيوني 

واستطرد: "الجالية الأمريكية وجهت رسالة لبايدن مفادها (قد ننتخبك إذا أعدت شهداء غزة للحياة)، والجالية الأمريكية تعارض بايدن في سياسته التي اتبعها لنصرة الكيان الصهيوني".

إموند غريب استاذ علاقات دولية دي ام سي مساء دى ام سى أسامة كمال

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