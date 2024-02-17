أسامة كمال: مشهد "عم ربيع" أبكى المصريين.. وفعل ما يقدر عليه (فيديو)

علّق الإعلامي أسامة كمال، على الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"عم ربيع" بائع البرتقال الذي كان “يوزعه” على الشاحنات المتجهة إلى غزة.

وقال كمال، خلال تقديم برنامج “مساء dmc”: "يحدف البرتقال على الشاحنات لعل وعسى البرتقال يصل إلى فلسطيني يعاني في غزة، لو أحسن مؤلف كتب هذا المشهد لن يصدقه أحد".

وأضاف أن مشهد "عم ربيع" أبكى المصريين واحتفى به الإعلام كله على الهواء أمس بشكل رائع، مشيرًا إلى أن "عم ربيع" فعل ما يقدر عليه من قوت يومه.

وتابع: "عم ربيع لم يكن في دماغه الكاميرات والسوشيال ميديا" مؤكدًا أنه ترجم العجز إلى فعل، موجهًا التحية لـ"عم ربيع" ومن مثله.