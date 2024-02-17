السبت 17 فبراير 2024
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قصواء الخلالي: مصر تواجه تحديات كبيرة في رفح ومحاولات تهجير الفلسطينيين (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر تتعرض لضغوطات شديدة في مواجهة الأزمة الإنسانية في رفح والمحاولات المستمرة للتهجير القسري للفلسطينيين من قبل الاحتلال الصهيوني.

وأشارت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي، إلى أن الاحتلال يخطط لاجتياح رفح ونقل سكانها إلى مناطق أخرى في غزة، مستغلا الوضع الدموي الذي تعيشه المدينة، مضيفة أن هذا الهدف لن يتحقق بسهولة بفضل صمود الشعب الفلسطيني ودعم مصر لقضيته.

وأضافت أن مصر تلعب دورا دفاعيا عن نفسها وعن القضية الفلسطينية، في ظل الهجوم الذي تتعرض له من بعض الأطراف الدولية والإقليمية، التي تزعم أنها لا تبذل جهودا كافية لحل الصراع أو لمنع الهجرة غير الشرعية، منوهة أن مصر تحاول تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، وأنها تعاني من تحولها إلى وجهة للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يهددون أمنها واستقرارها.

واختتمت الخلالي حديثها بالتأكيد على أن مصر ستظل دائما حامية للقضية الفلسطينية ومناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والتقرير.

قصواء الخلالي الاحتلال رفح في المساء مع قصواء غزة القضية الفلسطينية الهجرة غير الشرعية

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