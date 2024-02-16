السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسين دعسة لـ"الشاهد": المؤسسات الثقافية لا تنظر إلى تمويل الصناعات الثقافية الإبداعية

حسين دعسة
حسين دعسة

قال الكاتب والأديب العربي الكبير الدكتور حسين دعسة، إن المؤسسات الثقافية لا تنظر إلى تمويل الصناعات الثقافية والمشروعات الإبداعية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، رأيت اهتمام متحف في أمريكا بتعليم صناعة الورق البردي للأطفال.

وأضاف: "الثقافة ليست أن تكتب أو تتحدث، لا هناط دور حقيقي على الأرض، وهذا دور المؤسسات الثقافية، وهذه المؤسسات لا تنظر على تمويل للمشاريع، وإنما تعمل على تمويل مؤتمر أو ندوة وهذا كله قصير المدى في التأثير، وغير مربح، ولكن أستطيع أن أحوله لكيان مربح بدعم هذه الصناعات الثقافية، وفهم آلية العمل الثقافي وبيئته".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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