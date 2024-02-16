الجمعة 16 فبراير 2024
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توك شو

تيار الاستقلال الفلسطينى: الاحتلال يواصل استهدافه مقومات الحياة فى غزة

محمد أبوسمرة
محمد أبوسمرة

علق الدكتور محمد أبوسمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

وقال رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، إن العدو يعيق دخول المساعدات ومستمر بالقضاء على مقومات الحياة من الغذاء والماء وكل الاحتياجات الطبية.

وأضاف رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن قطاع غزة أصبح أكثر من 70% منه مدمر نتيجة للقصف الإسرائيلي على المباني والمنشآت، موضحًا أنه تم استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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